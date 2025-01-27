Заявление Трампа изменило цену на нефть 4 27.01.2025, 12:12

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Президент США обратился к ОПЕК.

Цены на нефть снизились в понедельник, 27 января, на фоне призывов президента США Дональда Трампа к ОПЕК снизить цены после объявления широкомасштабных мер по увеличению добычи нефти и газа в США в первую неделю его пребывания в должности.

Как сообщает Reuters, фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 53 цента, или 0,68%, до 77,97 доллара за баррель, в пятницу они поднялись на 21 цент.

Нефть West Texas Intermediate в США стоила 74,16 доллара за баррель, что на 50 центов меньше или на 0,67%.

Трамп повторил свой призыв к Организации стран-экспортеров нефти снизить цены на нефть, чтобы нанести ущерб богатым на нефть финансам России и помочь положить конец войне в Украине.

«Один из способов быстро остановить это — прекратить зарабатывать так много денег ОПЕК и снизить цену на нефть… Эта война прекратится немедленно», — сказал Трамп.

Трамп также угрожал ударить по России «и другим странам-участницам» налогами, тарифами и санкциями, если в ближайшее время не будет заключено соглашение о прекращении войны в Украине.

Аналитики Goldman Sachs заявили, что они не ожидают большого удара по российской добыче, поскольку более высокие фрахтовые ставки стимулируют большее предложение несанкционных судов для перевозки российской нефти, а углубление дисконта на пострадавший российский сорт ESPO привлекает покупателей, чувствительных к цене.

«Поскольку конечной целью санкций является сокращение российских нефтяных доходов, мы предполагаем, что западные политики отдадут приоритет максимизации скидок на российские баррели, а не сокращению российских объемов», — говорится в записке аналитиков.

Аналитики JP Morgan заявили, что определенная премия за риск является оправданной, учитывая, что почти 20% мирового флота Aframax сейчас угрожают санкции.

«Применение санкций в отношении российского энергетического сектора как рычага влияния на будущие переговоры может пойти в любую сторону, что указывает на то, что нулевая премия за риск является нецелесообразной», — добавили они в записке.

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