Левандовский принял судьбоносное решение о будущем в «Барселоне» 27.01.2025, 12:19

2,986

Роберт Левандовский

Фото: Getty Images

Руководство «сине-гранатовых» поддержало решение футболиста.

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский официально определился со своим будущим, сообщает El Nacional. Несмотря на недавние слухи о возможном уходе и поиске клубом нового форварда, 36-летний поляк решил остаться в каталонской команде минимум еще на один сезон.

Руководство «сине-гранатовых» поддерживает решение Левандовского, видя в нем ключевого игрока, который способен продолжать вносить значительный вклад в успехи команды.

На фоне его выдающихся показателей в клубе обсуждали потенциальное подписание нового нападающего. В числе возможных новичков фигурировали Виктор Дьекереш и Джонатан Дэвид, которых связывают с «Барселоной» в последние недели.

Однако Левандовский не оставил сомнений в своем решении, передав его как спортивному директору Деку, так и главному тренеру Ханс-Дитеру Флику.

Поляк подчеркнул свою готовность оставаться ключевой фигурой на поле, продолжая помогать команде своими лидерскими качествами и опытом.

За два года с момента своего перехода в «Барселону» он стал не просто результативным нападающим, но и важным элементом в развитии клуба. Немаловажную роль играет и его взаимодействие с Фликом, который ценит гибкость Левандовского в разных игровых стилях.

Продление сотрудничества с Левандовским – это стратегическое решение для «Барселоны». Это позволит клубу не торопиться с адаптацией потенциальных новичков, таких как Дьекереш или Дэвид, обеспечивая стабильность в атаке.

Продолжение карьеры Левандовского в «Барселоне» – это не только гарантия голов, но и уверенности в команде, которая стремится оставаться конкурентоспособной на самом высоком уровне.

Напомним, что текущая трансферная стоимость Левандовского составляет 15 миллионов евро. А его контракт с каталонским клубом рассчитан до лета 2026 года.

В сезоне-2024/25 он сыграл 29 матчей во всех турнирах, забив 28 голов и отдав три результативные передачи.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com