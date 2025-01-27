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Левандовский принял судьбоносное решение о будущем в «Барселоне»

  • 27.01.2025, 12:19
  • 2,986
Левандовский принял судьбоносное решение о будущем в «Барселоне»
Роберт Левандовский
Фото: Getty Images

Руководство «сине-гранатовых» поддержало решение футболиста.

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский официально определился со своим будущим, сообщает El Nacional. Несмотря на недавние слухи о возможном уходе и поиске клубом нового форварда, 36-летний поляк решил остаться в каталонской команде минимум еще на один сезон.

Руководство «сине-гранатовых» поддерживает решение Левандовского, видя в нем ключевого игрока, который способен продолжать вносить значительный вклад в успехи команды.

На фоне его выдающихся показателей в клубе обсуждали потенциальное подписание нового нападающего. В числе возможных новичков фигурировали Виктор Дьекереш и Джонатан Дэвид, которых связывают с «Барселоной» в последние недели.

Однако Левандовский не оставил сомнений в своем решении, передав его как спортивному директору Деку, так и главному тренеру Ханс-Дитеру Флику.

Поляк подчеркнул свою готовность оставаться ключевой фигурой на поле, продолжая помогать команде своими лидерскими качествами и опытом.

За два года с момента своего перехода в «Барселону» он стал не просто результативным нападающим, но и важным элементом в развитии клуба. Немаловажную роль играет и его взаимодействие с Фликом, который ценит гибкость Левандовского в разных игровых стилях.

Продление сотрудничества с Левандовским – это стратегическое решение для «Барселоны». Это позволит клубу не торопиться с адаптацией потенциальных новичков, таких как Дьекереш или Дэвид, обеспечивая стабильность в атаке.

Продолжение карьеры Левандовского в «Барселоне» – это не только гарантия голов, но и уверенности в команде, которая стремится оставаться конкурентоспособной на самом высоком уровне.

Напомним, что текущая трансферная стоимость Левандовского составляет 15 миллионов евро. А его контракт с каталонским клубом рассчитан до лета 2026 года.

В сезоне-2024/25 он сыграл 29 матчей во всех турнирах, забив 28 голов и отдав три результативные передачи.

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