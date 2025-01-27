Левандовский принял судьбоносное решение о будущем в «Барселоне»
- 27.01.2025, 12:19
- 2,986
Руководство «сине-гранатовых» поддержало решение футболиста.
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский официально определился со своим будущим, сообщает El Nacional. Несмотря на недавние слухи о возможном уходе и поиске клубом нового форварда, 36-летний поляк решил остаться в каталонской команде минимум еще на один сезон.
Руководство «сине-гранатовых» поддерживает решение Левандовского, видя в нем ключевого игрока, который способен продолжать вносить значительный вклад в успехи команды.
На фоне его выдающихся показателей в клубе обсуждали потенциальное подписание нового нападающего. В числе возможных новичков фигурировали Виктор Дьекереш и Джонатан Дэвид, которых связывают с «Барселоной» в последние недели.
Однако Левандовский не оставил сомнений в своем решении, передав его как спортивному директору Деку, так и главному тренеру Ханс-Дитеру Флику.
Поляк подчеркнул свою готовность оставаться ключевой фигурой на поле, продолжая помогать команде своими лидерскими качествами и опытом.
За два года с момента своего перехода в «Барселону» он стал не просто результативным нападающим, но и важным элементом в развитии клуба. Немаловажную роль играет и его взаимодействие с Фликом, который ценит гибкость Левандовского в разных игровых стилях.
Продление сотрудничества с Левандовским – это стратегическое решение для «Барселоны». Это позволит клубу не торопиться с адаптацией потенциальных новичков, таких как Дьекереш или Дэвид, обеспечивая стабильность в атаке.
Продолжение карьеры Левандовского в «Барселоне» – это не только гарантия голов, но и уверенности в команде, которая стремится оставаться конкурентоспособной на самом высоком уровне.
Напомним, что текущая трансферная стоимость Левандовского составляет 15 миллионов евро. А его контракт с каталонским клубом рассчитан до лета 2026 года.
В сезоне-2024/25 он сыграл 29 матчей во всех турнирах, забив 28 голов и отдав три результативные передачи.