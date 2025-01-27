Владимир Кара-Мурза: У Мубарака был такой же результат на выборах перед судом

Владимир Кара-Мурза: У Мубарака был такой же результат на выборах перед судом2
- 27.01.2025, 12:18
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Интересна параллель.
Бывший российский политзаключенный, вице-президент фонда Free Russia Foundation Владимир Кара-Мурза провел параллель между Лукашенко и свергнутым египетским диктатором Хосни Мубараком.
«Лукашенко нарисовал себе те же самые 87%, что Путин год назад. Любопытно, что у египетского диктатора Мубарака был такой же результат на последних «выборах» перед его свержением и судом», — пишет экс-политзаключенный в «Фейсбуке».