Владимир Кара-Мурза: У Мубарака был такой же результат на выборах перед судом 2 27.01.2025, 12:18

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Владимир Кара‑Мурза

Фото: DELFI

Интересна параллель.

Бывший российский политзаключенный, вице-президент фонда Free Russia Foundation Владимир Кара-Мурза провел параллель между Лукашенко и свергнутым египетским диктатором Хосни Мубараком.

«Лукашенко нарисовал себе те же самые 87%, что Путин год назад. Любопытно, что у египетского диктатора Мубарака был такой же результат на последних «выборах» перед его свержением и судом», — пишет экс-политзаключенный в «Фейсбуке».

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