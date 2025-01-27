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Асад подложил Лукашенко свинью

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  • 27.01.2025, 12:28
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Асад подложил Лукашенко свинью

Сколько веревочке ни виться…

Российский публицист Виктор Постнов пишет для The Moscow Times о последствиях «выборов» в Беларуси для Лукашенко:

— Казалось бы, что в этой кампании может пойти не так? Но свинью подложил Башар Асад. 95%, нарисованных сирийскому диктатору на аналогичных «выборах», не спасли его от краха и оставили неприятное послевкусие у других тиранов.

Лукашенко, ограничившийся «скромными» 86,82%, не преминул вступиться за коллегу-узурпатора («Никакой Асад не диктатор. Он лечил людей, никогда никого не убивал») и назвал случившееся уроком для Беларуси. Урок действительно есть и заключается он в том, что сколько веревочке ни виться, а наступает момент, когда насилие уже не спасает режимы.

Если что и показали «выборы» в Беларуси, так это полное отсутствие энтузиазма в обществе по части поддержки Лукашенко. Имитировавшие ее акции были срежиссированы и мотивированы — не столько пряником, сколько кнутом.

Публицист пишет, что предложения Лукашенко «подружиться» с ЕС не находят в Брюсселе отклика:

— Беларусь там сейчас воспринимается многими политиками не как самостоятельный субъект, а как «задний двор России». Поэтому тихие, но многочисленные сигналы из Минска остаются без ответа.

На Востоке у Лукашенко тоже не все гладко. Анонсированный на середину января визит в Китай не состоялся. Вероятно, он не отменен, а перенесен (по одной из версий, причиной тому стал «свиной грипп» у правителя Беларуси), но все равно неприятно.

А из КНДР и вовсе прилетел отлуп. В ответ на заявление Лукашенко, что Пхеньян предложил встречу на высшем уровне, Ким Е Чжон, сестра северокорейского диктатора, выступила с опровержением, довольно обидно подчеркнув более, чем двухлетние безуспешные попытки Минска напроситься в гости.

Привязка к России в моменте помогает беларуским властям поддерживать стабильную экономическую ситуацию. Но одновременно является источником самых разных угроз. Поэтому Лукашенко в идеале хотелось бы вернуться во времена, когда он балансировал между РФ, ЕС и Китаем. Но на данном этапе это выглядит малореальным.

Внутри страны Лукашенко тоже мало что нового способен предложить. Его все больше сносит «назад в СССР». Доходит до анекдотичного: недавно Лукашенко потребовал «изучить опыт советской торговли», которая, если и может служить примером, то исключительно отрицательного свойства: тотальный дефицит, массовое хамство продавцов и т. д.

Физическое здоровье правителя лучше не становится. Все чаще появляются кадры, на которых видно, что Лукашенко передвигается с трудом. Можно сказать, что на свой седьмой срок он не идет, а ковыляет. 

Внешне положение выглядит стабильным — как при Брежневе, которого Лукашенко внезапно упомянул, общаясь с журналистами после посещения участка для голосования. Но увядание вождя, а вместе с ним и персоналистского режима, уже началось. И этот процесс необратим.

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