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Российская «элита» напряглась

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  • Telegram-канал «Бедный Рюрик»
  • 27.01.2025, 12:49
  • 4,556
Российская «элита» напряглась
Сергей Шойгу

Шойгу покорно наблюдает за демонтажом собственного клана.

О новой стратегии управления кланами в российской политике:

Возможно, Путин заставляет Шойгу покорно наблюдать за демонтажом собственного клана, потому что считает его виноватым в том, что тот довел внутриэлитный конфликт до пригожинского мятежа.

Однако даже если это так, то такое восприятие вряд ли разделяет большинство представителей российских элит, для которых мятеж был провалом самого Путина в его роли арбитра.

В итоге получается, что  Путин не только переложил вину за мятеж на ближайшего соратника, но и готов наказать его стремительным разрушением когда-то одного из самых могущественных кланов, что создает очаги напряжения в остальной элите.

Неопределенность усиливается и тем, как стало устроено Минобороны после отставки Шойгу. Теперь ведомство и связанные с ним рентные потоки раздроблены между несколькими бюрократическими группами.

В первую входит новый министр обороны Андрей Белоусов, который будет работать в связке с промышленным кланом Мантурова — Чемезова, закрепляющего за собой роль основного куратора производства вооружений.

Однако Белоусову не дали завести в ведомство своих людей, за исключением Олега Савельева — нового куратора проектов цифровизации в Минобороны.

Доставшуюся в наследство от Тимура Иванова сферу строительства поручено курировать Павлу Фрадкову, сыну бывшего директора СВР Михаила Фрадкова и брату главы Промсвязьбанка Петра Фрадкова. Этот банк был специально создан контроля и сокрытия от западных санкций денег гособоронзаказа.

При этом приглядывать за эффективностью военных трат в целом приставлен командированный из Минфина видный технократ Леонид Горнин.

Наконец, третьей группе во главе с племянницей Путина Анной Цивилевой, ставшей новым замминистра обороны, досталось всё, что связано с военной медициной и социальными выплатами военнослужащим.

Такая логика — дробление полномочий и рентных потоков между конкурирующими элитными группами при ослабленном руководителе — раньше редко применялась к конкретному ведомству. По такому принципу функционирует правительство Михаила Мишустина, но все же раньше какой-то элитной группе отдавалась на откуп вся отрасль, сфера регулирования, природный ресурс или отдельный регион.

Логика была в том, что четкое зонирование позволяет минимизировать внутриэлитные конфликты за ренту.

Однако в новой структуре управления Минобороны от этой логики отказались, что неизбежно приведет к конкуренции бюрократических групп за ренту.

Вероятно, по задумке Кремля, это должно повысить шансы, что военные расходы будут тратиться более эффективно.

Однако тут есть и обратная сторона: теперь другие элитные кланы будут опасаться, что с их зонами ответственности могут поступить таким же образом.

Telegram-канал «Бедный Рюрик»

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