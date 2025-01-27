Россия обстреляла еще один гражданский самолет? 2 Иван Яковина

27.01.2025, 13:03

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Иван Яковина

Детали ЧП над Каспийским морем.

На лентах появилась сухая новость: «Самолет «Аэрофлота», следовавший из Стамбула в Москву, 24 января был вынужден экстренно приземлиться в Астрахани из-за неисправности

В пресс-службе аэропорта рассказали, что рейсу SU2131 пришлось уйти на посадку «по техническим причинам». Подробностей там не привели. Пассажиров разместили в здании терминала».

Это само по себе странное сообщение, так как о причинах экстренной посадки обычно сообщают. Вы сами наверняка видели кучу таких новостей: «сломалась стойка шасси», «отказали датчики высоты», «произошла утечка топлива», «отказала автоматика» и тому подобное. Даже в путинской России, даже сейчас, причины экстренной посадки называют, если только не случилось чего-то эдакого, вроде нештатной работы ПВО или РЭБ. Вот тогда юлят и скрывают причины инцидента.

В данном случае что-то эдакое случилось над Каспийским морем — над ним РФ запускает свои крылатые ракеты по Украине и над ним же в обратном направлении летят украинские дроны. И, кстати, в этом же регионе в конце декабря российская ПВО сбила азербайджанский пассажирский самолет.

Я признаю, что пока моя версия звучит не слишком обоснованно, но обратите внимание на еще одно сообщение.

На следующий день после экстренной посадки лайнера в Астрахани (то есть сегодня), пилоты Аэрофлота написали обращение в Кремль, потребовав обеспечить безопасность полетов, так как нынешнее положение вещей «приводит к прямому риску авиакатастроф».

«Командно-инструкторский состав Аэрофлота был вынужден напрямую обратиться к президенту России, председателю правительства и министру транспорта — минуя генерального директора «Аэрофлота» Сергея Александровского. Подобный шаг пилоты объясняют неспособностью руководства урегулировать затянувшийся внутренний кризис, который, как они считают, уже ставит под угрозу безопасность полетов.

Ситуация может быть вынесена на обсуждение Совета директоров «Аэрофлота» в конце этого месяца».

ТГ-канал, который об написал о вопле отчаяния пилотов Аэрофлота, подчеркивает, что последней каплей для них стало как раз загадочное происшествие над Каспийским морем 24 января.

Вы знаете, у российских властей и у российского ПВО есть определенная репутация. Они ее честно заработали. И регулярной стрельбой по гражданским самолетам, и неуклюжими попытками врать о произошедшем.

Поэтому я лично не сомневаюсь, что самолет Аэрофлота 24 января либо обстреляли, либо забили ему электронику РЭБом, так что он дальше не смог лететь.

Иван Яковина, «Фейсбук»

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