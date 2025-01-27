«Я получаю от этой работы удовольствие — и это дорогого стоит» 3 27.01.2025, 13:05

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Врач стал айтишником и нашел работу с первого отклика.

Вадим — врач-терапевт, в медицине — 17+ лет. 2,5 года назад он решил получить еще и IT-специальность. В июне 2023 года нашел работу — с первого отклика. В стартапе. Его историю рассказывает Devby.io.

Вадиму пока не платят, но он говорит, что это пустяки: накопленный опыт поможет ему в поиске работы в будущем, а с выпуском MVP возможны инвестиции в стартап — а значит, и деньги. Но главное — работа приносит ему удовольствие, «и это дорогого стоит», говорит Вадим.

Вадим отмечает, что стал врачом «по порыву души». И до сих пор любит свою профессию: «Я не собираюсь оставлять медицину, — говорит он. — Продолжаю работать на полную ставку».

— Просто наступил момент, когда захотелось чего-то еще — нового, что было бы мне интересно.

Совмещать прием пациентов с ІТ оказалось непросто, но «врачи приучены приспосабливаться», смеётся Вадим.

— У меня сменный график работы, то есть я работаю не каждый день и не 5/2, поэтому в какие-то дни я терапевт, а в свободное время — бизнес-аналитик в стартапе EmTalk. Ну и не мне вам говорить, что в ІТ никто не привязан к рабочему месту и времени — есть ведь еще и ночи!

У нас очень гибкие условия — каждый работает, когда ему удобно. Созвоны с командой проводятся ежедневно, но мы их подстроили под всех (то есть прямо из медкабинета на онлайн-встречу мне выходить не приходится) — так как мои коллеги находятся в разных локациях, например, один человек у нас живёт в Монголии.

Вадим в стартапе вот уже 1,5 года, и это первый и пока единственный его работодатель в ІТ.

— Я вам больше скажу: мне крупно повезло — они вообще первые, кому я отправил свое резюме, пока еще учился на курсах.

О том, как это случилось, Вадим рассказывает издалека: в 2022 году он решил начать изучать программирование.

— Но как и многие, кто только хочет войти в ІТ, имел очень поверхностное представление об этом. Пошел на курсы — освоил на базовом уровне C#, Python и Java, в последний влюбился…

Вадим не искал работу, но в чат на образовательной площадке, где он учился, выложили объявление с приглашением на бесплатную стажировку — и он откликнулся («решил, что поможет мне подтянуть хард-скилы», — признается собеседник). «И бинго» — его взяли!

— Это уникальная ситуация, когда первый же отклик казался успешным — ведь у меня, по-моему, на тот момент даже не было профиля на LinkedIn.

Вадим быстро понял, что как Java-разработчик он не будет востребован в стартапе, зато будет ценен, как медик — приложение, которое разрабатывает команда EmTalk, связано с ментальным здоровьем.

— А еще я заинтересовался бизнес-анализом (дело в том, что любую гипотезу нужно проверять — и у нас этим занималась вся команда, включая разработчиков), и меня «затянуло», — смеется Вадим. — Оказалось, это больше мое, чем программирование.

Вадим поменял курс — площадка, на которой он проходил обучение, «оказалась в этом плане гибкой».

Собеседник до сих пор со стартапом. Работает на волонтерских началах, как и многие там.

— У нас нет инвестора, и по объективным причинам мы его и не ищем. Да, инвестиции привлекать планируем, но спустя несколько месяцев — сначала нужно выпустить MVP.

Вадим говорит, что его интерес — «не денежный»: «все, кто работал у нас в команде, очень выросли по навыкам, — благодаря этому стали востребованы на рынке труда. Моя коллега, бизнес-аналитик, поработав у нас месяца 4 нашла работу буквально за неделю. А нашего Kotlin-разработчика позвали работать в «Яндекс».

Собеседник devby говорит, что не оставит медицину, даже если найдёт полноценную работу в ІТ.

— Почему я пошел в ІТ — не только из-за возможности в перспективе зарабатывать «большие деньги», о которых все говорят: мол, айтишники гребут их лопатой. Не так уж мало я зарабатываю, как врач. Мне нужно было переключить мозг с того, что происходило в мире — найти какое-то увлечение. А мне всегда были интересны технологии, еще со школы, но не было возможности заниматься этим параллельно.

Но я в какой-то момент словил себя на мысли: вот я начинаю читать про блокчейн, — и не понимаю, что это. А у меня маленькие дети — через 10 лет мы с ними же будем разговаривать на разных языках, для них все это будет понятно, а для меня — нет.

Это было немаловажным фактором: я не хочу стать бабкой с кнопочным телефоном в ближайшие годы, а быть в курсе, как развиваются технологии.

Вадим не скрывает, бывает очень непросто: завал по всем фронтам — и не хочется ничего делать. «Но волна накатит, потом схлынет — и вроде все и неплохо».

— Моя семья меня поддерживает. Супруга как раз и была тем человеком, который подтолкнул меня пойти на курсы. И сейчас она подставляет плечо, когда мне кажется, что у меня руки опускаются.

Среди знакомых было немало тех, кто крутил пальцем у виска (и коллеги-медики, и далекие и от медицины, и от ІТ). Некоторые и сейчас крутят: мол «Ну-ну, давай бесплатно работай…». А я получаю от этой работы удовольствие — и это дорогого стоит.

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