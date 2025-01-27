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Скандальный российский тренер уволен из сборной Казахстана

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  • 27.01.2025, 13:20
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Скандальный российский тренер уволен из сборной Казахстана
Станислав Черчесов

При Черчесове команда не забила ни одного гола.

Российский тренер Станислав Черчесов — больше не наставник сборной Казахстана по футболу.

Трудовое соглашение было расторгнуто по взаимному решению сторон, сообщает Федерация футбола Казахстана.

Вместе с Черчесовым сборную Казахстана покидает весь его тренерский штаб.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Под его руководством национальная команда провела шесть матчей в Лиге наций. Команда потерпела пять поражений и однажды сыграла вничью. За весь турнир сборная Казахстана не забила ни одного гола и пропустила 15, вылетев в дивизион С.

На посту главного тренера Черчесов запомнился лишь неуважением к казахстанскому языку.

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