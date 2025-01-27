«Ник и Майк»: Звенящая пустота на участках стала холодным душем для Лукашенко 27.01.2025, 13:26

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Белорусам запомнится лишь шпиц, пометивший этот процесс желтым.

Telegram-канал «Ник и Майк» пишет об особенностях «выборов», которые прошли в Беларуси 26 января:

— Белорусы все поняли и проигнорировали процесс.

Именно поэтому не было победных реляций с кадрами толп, желающих стать частью 86,8. Нечего и некого было снимать.

Холодный душ в виде звенящей пустоты на участках. А значит, деньги, выкинутые в «марафоны» и прочие мероприятия по обеспечению явки, были потрачены зря. Определенно, последуют разборки внутри.

Денег нет, внешнеполитической поддержки нет, народ проголосовал ногами против. Единственный момент, которым «выборы» запомнятся, это шпиц, пометивший этот процесс желтым.

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