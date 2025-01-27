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Израиль и Ливан согласились продолжить перемирие

  • 27.01.2025, 13:26
Израиль и Ливан согласились продолжить перемирие

Срок вывода израильских войск был перенесен.

Договоренности между Ливаном и Израилем о прекращении огня, за которыми наблюдают США, будут действовать до 18 февраля. О продлении перемирия сообщили на сайте Белого дома.

Отмечается, что правительства Ливана, Израиля и Соединенных Штатов начнут переговоры о возвращении ливанских заключенных, захваченных после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года.

The Times of Israel сообщает, что стороны согласились продлить конечный срок вывода войск Израиля из южного Ливана. В конце ноября Израиль и Хезболла заключили соглашение о прекращении огня, согласно которому в течение 60-дневного срока израильские войска должны были вывести из региона.

В Израиле утверждают, что не вывели все войска, ведь ливанская армия еще не развернула свои войска в южном Ливане, чтобы гарантировать, что «Хезболла» не возобновит там свое присутствие. Ливанская армия заявила, что не может развернуть войска, пока израильские войска не выведут.

Ранее президент Ливана Джозеф Аун заявил о необходимости срочного вывода израильских войск, как это предусмотрено соглашением о прекращении огня. По его словам, дальнейшие нарушения Израилем режима прекращения огня являются нарушением суверенитета Ливана и согласованного соглашения.

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