В Берлине началась масштабная забастовка работников транспорта 27.01.2025, 13:45

Пассажирам рекомендуется воспользоваться альтернативными видами транспорта.

Пассажиры Берлинского транспортного предприятия (BVG) столкнулись с серьёзными неудобствами, пишет BILD.

Профсоюз Verdi объявил о проведении предупредительной забастовки в рамках трудового спора с BVG в течение всего дня. Забастовка парализует работу городского транспорта, включая автобусы, метро U-Bahn и трамваи. Ожидаются массовые сбои и задержки. Пассажирам рекомендуется воспользоваться альтернативными видами транспорта или, если возможно, остаться дома.

Сотрудники прекратили работу в 3 часа ночи, завершить забастовку планируется рано утром 28 января, тоже в 3 часа.

Профсоюз требует повышения заработной платы и улучшения условий труда для сотрудников BVG. Переговоры с руководством компании пока не привели к результатам, и Verdi намерен усилить давление на работодателей.

Основные требования бастующих:

▫️ Повышение заработной платы на 750 евро в месяц для 16 000 сотрудников.

▫️ Доплаты: 300 евро за сменную и разъездную работу, 200 евро за работу в ночные смены.

▫️ 13-я зарплата в качестве рождественской премии.

Эти требования обойдутся BVG в 250 млн евро в год — рекордная сумма за всю историю.

Член тарифной комиссии Verdi Свен Глобиг заявил: «Несмотря на рост цен, мы, сотрудники BVG, уже три года ждём повышения зарплаты, которое соответствовало бы нынешним условиям. Руководство даже не сделало предложения на первых переговорах. Забастовка — это сигнал, что мы настроены серьёзно».

Назначено шесть раундов переговоров до 10 апреля. Следующий состоится 31 января.

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