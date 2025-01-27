В Беларуси будут по-новому предоставлять арендное жилье 1 27.01.2025, 13:57

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Плату за такое жилье рассчитают с учетом понижающего коэффициента.

Районные и городские исполнительные комитеты будут самостоятельно решать, кому из специалистов региона предоставлять арендное жилье. Это следует из указа, который 27 января подписал Александр Лукашенко.

Местная власть определит перечень специалистов, в которых нуждается реальный сектор и социальная сфера региона. Под него и будут выдавать арендное жилье.

Жилплощадь выделят на основании ходатайств работодателей.

Плату за такое жилье рассчитают с учетом понижающего коэффициента.

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