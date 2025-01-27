Гомельчанина, женатого на украинке, будут судить за «измену государству» 5 27.01.2025, 14:06

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Юрий Золотухин

Его задержали в сентябре 2024-го.

В Гомельском областном суде 6 февраля начнут рассматривать дело 35-летнего местного жителя Юрия Золотухина, которого обвиняют в госизмене, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Гомельчанин обвиняется по ст. 356 УК (Измена государству). Процесс будет вести судья Дмитрий Козлов. Пока неизвестно, в чем точно обвиняют мужчину.

Вероятно, Юрия задержали в конце сентября 2024 года. Тогда его осудили по ст. 19.11 КоАП (Распространение экстремистских материалов). Через 15 суток снова состоялся суд по этой же статье, поэтому, скорее всего, ему дважды назначали арест, после чего перезадержали в рамках уголовного дела.

Как пишут правозащитники, судя по соцсетям, жена Юрия — украинка Ирина Золотухина. Известно, что Юрий некоторое время работал на стройке, но информации о его последнем месте работы нет.

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