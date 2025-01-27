NBC News: Европа готовится к «немыслимому» сценарию в случае войны с РФ 6 27.01.2025, 14:07

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Литва заминирует пограничные мосты и установит бетонные заграждения.

По всем странам Европы присутствуют признаки того, что континент готовится к «немыслимому», пишет NBC News.

В частности в Литве готовятся минировать мосты, которые ведут в РФ. Также в соседнем Балтийском море корабли НАТО охотятся на «теневой флот» РФ, который обвиняется в перерезании подводных коммуникационных кабелей. Кроме того, в небе над Европой хотят построить большую систему противоракетной обороны, которая будет схожа с израильским «Железным куполом».

«Европейские правительства и граждане обеспокоены тем, что ободренный Кремль может развернуть свою армию после Украины. Также широко распространена нервозность из-за того, что новый президент США - изоляционист - предположил, что он может не защитить исторических союзников Америки по НАТО, если они подвергнутся нападению со стороны России», - отмечают в материале.

В свою очередь европейские чиновники неоднократно говорили, что Путин готовится к войне с Западом. В частности для многих это уже происходит, ведь чиновники обвиняют Москву в атаках «гибридной войны» - от вмешательства в выборы до попыток сбивать авиалайнеры зажигательными бомбами.

«Европейцы относятся к этому очень серьезно», - подчеркнул генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе с 2014 до конца 2017 года.

По его словам, страны Восточной Европы, которые находятся ближе к границе РФ, «знают, что это по-настоящему, потому что они там живут». Однако те люди, которые живут в Западной Европе или США, то есть далеко от страны-агрессора, говорят: «Да ладно, этого не произойдет».

«Европа должна быть готова к самым экстремальным военным непредсказуемым ситуациям. Проще говоря, чтобы предотвратить войну, мы должны тратить больше. Если мы будем ждать дольше, это будет стоить нам дороже», - отметил представитель ЕС в электронном письме для NBC News, когда у него спросили о том, готовится ли континент к худшему сценарию войны с Россией.

В то же время автор книги «Кто защитит Европу? Пробужденная Россия и спящий континент» Кир Джайлз считает, что проблема заключается в том, что «страны, расположенные дальше, все еще делают вид, что война - это то, что случается с другими людьми».

«Более того, усилия еще больше осложняются политической ситуацией. Ведущим европейским партиям бросают вызов популисты, которые часто смешивают свою решительную оппозицию к иммиграции с более мягкой - а иногда даже дружественной позицией в отношении России», - отмечают в издании.

Поэтому сейчас реальную проблему видят только те, кто считает, что война России против Европы уже началась.

«Тот, кто не беспокоится, просто не обращает на это внимания», - подчеркнул Джайлз.

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