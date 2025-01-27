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Белорус Шарангович заработал ассист в матче с «Виннипегом»

  • 27.01.2025, 14:15
Белорус Шарангович заработал ассист в матче с «Виннипегом»
Егор Шарангович

Это его третья подряд результативная игра.

Белорусский нападающий Егор Шарангович результативно провел третью игру кряду в НХЛ: он отдал голевой пас в матче против «Виннипега», пишет betnews.by.

Виннипег — Калгари — 5:2 (Коннор, 5:28, Аплтон, 30:17, Виларди, 39:09, 43:07-бол., Шайфли, 47:08-бол.; Уигар, 35:08-бол., Кадри, 44:27).

Звезда Betera отыграл встречу в роли центрфорварда третьего звена. За 20 минут 1 секунду игрового времени Шарангович выиграл 6 из 10 (60%) вбрасываний, исполнил 3 броска, 1 заблокировал, совершил 1 потерю и завершил матч с показателем полезности «0».

Во втором периоде «Калгари» удалось реализовать большинство. Гости это сделали с помощью Шаранговича, на счету которого ассистентский балл.

Всего в нынешнем сезоне у Егора 18 (9+9) очков в 41 матче.

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