В СИЗО Ростова, где летом был бунт с захватом заложников, произошел взрыв
- 27.01.2025, 14:34
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«Хлопок» произошел на территории изолятора.
В российском следственном изоляторе №1 «Ростовский централ» сегодня ночью произошел взрыв с последующим пожаром. Об этом сообщает пропагандистский Telegram-канал SHOT.
На место ЧП приехала полиция и спасатели.
Канал утверждает, что «хлопок» произошел на территории изолятора, в кабинете, где находится техника системного администратора. В корпусе не было заключенных, только двое сотрудников, пропагандисты пишут, что они не пострадали.
Государственное информационное агенство ТАСС со ссылкой на службу исполнения наказаний версию о взрыве отрицает, но пишет о возгорании в административном здании.
Летом в этом следственном изоляторе произошел бунт, во время которого заключенные захватили в заложники сотрудников. Всех шестерых заключенных, российские силовики убили при штурме.