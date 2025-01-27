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В СИЗО Ростова, где летом был бунт с захватом заложников, произошел взрыв

  • 27.01.2025, 14:34
  • 2,568
В СИЗО Ростова, где летом был бунт с захватом заложников, произошел взрыв

«Хлопок» произошел на территории изолятора.

В российском следственном изоляторе №1 «Ростовский централ» сегодня ночью произошел взрыв с последующим пожаром. Об этом сообщает пропагандистский Telegram-канал SHOT.

На место ЧП приехала полиция и спасатели.

Канал утверждает, что «хлопок» произошел на территории изолятора, в кабинете, где находится техника системного администратора. В корпусе не было заключенных, только двое сотрудников, пропагандисты пишут, что они не пострадали. 

Государственное информационное агенство ТАСС со ссылкой на службу исполнения наказаний версию о взрыве отрицает, но пишет о возгорании в административном здании.

Летом в этом следственном изоляторе произошел бунт, во время которого заключенные захватили в заложники сотрудников. Всех шестерых заключенных, российские силовики убили при штурме.

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