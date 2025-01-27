Гробовая тишина и ньюсмейкер Умка 4 27.01.2025, 14:44

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В окружении Лукашенко нервничают.

Telegram-канал «Сито Сократа» пишет об атмосфере так называемых «выборов» в Беларуси:

— Просто гробовая тишина. Потому главным ньюсмейкером стал шпиц Лукашенко Умка, который «пометил» входные двери избирательного участка, где голосовал его хозяин…

В окружении Лукашенко нервничают, а потому глушат интернет. Нервозность возникла не на пустом месте, и какие-то негативные скрытые процессы содействуют эрозии режима.

На самом деле этим негативным процессом является сам бессменный Лукашенко. Если с ним что-то произойдет, то именной режим испарится еще быстрее, чем пал режим Асада в Сирии. Так выглядит цена затяжной политической монополии, единоличная игра за всех.

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