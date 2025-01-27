Теодорос Русопулос переизбран на должность президента ПАСЕ 27.01.2025, 14:53

Теодорос Русопулос

Политик рассказал, что будет его главным приоритетом на посту.

Грек Теодорос Русопулос переизбран президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы еще на один год. Другие кандидаты на эту должность не выдвигались, поэтому полномочия Русопулоса были продлены без голосования в сессионном зале.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина из Страсбурга, где начала свою работу зимняя сессия ПАСЕ.

Русопулос возглавил ПАСЕ год назад, в январе 2024 года. Согласно практике ассамблеи, полномочия президента обычно продлеваются на второй годичный срок, если за время каденции его работа не вызвала особых нареканий.

Одной из главных интриг текущей сессии ПАСЕ будет признание или непризнание полномочий грузинской делегации. Выборы в грузинский парламент, состоявшиеся в октябре 2024 года, вызвали множество нареканий у международных наблюдателей, их результаты не были признаны оппозицией, которая в знак протеста отказалась брать депутатские мандаты.

В связи с этим полномочия новой грузинской делегации, составленной исключительно из представителей провластной партии «Грузинская мечта», были оспорены другими делегатами ПАСЕ, в связи с проблемами с демократией, которые в последнее время усугубились в Грузии. Теперь в течение суток мониторинговый комитет ПАСЕ должен будет изучить ситуацию и представить свое мнение перед сессионным залом.

В своей речи сразу после переизбрания Русопулос заявил, что тема российской агрессии против Украины будет его главным приоритетом на посту.

«Поддержка Украины и работа с международными акторами для восстановления мира и справедливости будет моим первоочередным обязательством», - сказал Русопулос.

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