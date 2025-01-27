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В Индии расследуют вспышку загадочной болезни

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  • 27.01.2025, 15:05
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В Индии расследуют вспышку загадочной болезни
иллюстративное фото

Она уже унесла жизни 17 человек.

В отдаленной деревне Бадхаал в индийском штате Джамму и Кашмир разразилась вспышка неизвестной болезни, унесшая жизни 17 человек, в том числе 13 детей.

Местные власти объявили карантин и начали масштабное расследование, чтобы установить причину смертей, пишет Phys.org со ссылкой на AFP.

Первые случаи заболевания были зарегистрированы в начале декабря. Все погибшие были членами нескольких родственных семей. Медики, обследовавшие тела умерших, обнаружили у них серьезные поражения мозга и нервной системы.

Федеральное правительство Индии подключилось к расследованию. Министр здравоохранения Джитендра Сингх заявил, что предварительные анализы показали, что причиной смерти стал не вирус или бактерия, а какой-то токсин. Однако точное вещество, вызвавшее столь масштабную трагедию, пока не установлено.

Параллельно с расследованием загадочной болезни в индийском штате Джамму и Кашмир, власти западного города Пуна столкнулись с другой вспышкой заболевания. В этом регионе зарегистрировано не менее 73 случаев синдрома Гийена-Барре — редкого неврологического расстройства, при котором иммунная система организма атакует периферические нервы. Многие из заболевших находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Синдром Гийена-Барре может привести к серьезным осложнениям, включая паралич и проблемы с дыханием. Врачи бьют тревогу и призывают население соблюдать меры предосторожности для предотвращения распространения заболевания.

Обе вспышки болезней вызвали панику среди населения и поставили перед властями Индии сложные задачи. Специалисты из разных областей медицины объединяют усилия, чтобы установить причины этих загадочных заболеваний и разработать эффективные методы лечения.

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