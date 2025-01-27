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Глава МИД Литвы призвал ЕС поддержать иск в МУС против Лукашенко

  • 27.01.2025, 15:04
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Глава МИД Литвы призвал ЕС поддержать иск в МУС против Лукашенко

Диктатор виновен в преступлениях против человечности.

26 января в Беларуси «в очередной раз прошло организованное мероприятие по переназначению» Лукашенко, которое нельзя назвать «ни выборами, ни чем-либо другим, что напоминало бы о демократических процедурах и институтах», заявил журналистам глава МИД Литвы Кястутис Будрис 27 января в Брюсселе перед заседанием глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза.

Чиновник призвал не забывать, что «Беларусь сыграла свою роль в незаконной агрессии России против Украины, и за это Беларусь и ее руководство также должны нести ответственность».

«Мы призываем наших европейских друзей, страны — члены ЕС поддержать передачу Литвой дел о преступлениях против человечности в Международный уголовный суд, это правильное решение», — заявил он, очевидно, имея в виду переданные 30 сентября 2024 года литовским правительством материалы о «трансграничных преступлениях против человечности, совершенных Лукашенко и его сообщниками в отношении белорусов».

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