Politico: Киев получил хорошие новости от Трампа

Politico: Киев получил хорошие новости от Трампа2
- 27.01.2025, 15:19
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Президент США укомплектовал свой кабинет видными «ястребами».
Президент США Дональд Трамп создал неожиданный кейс, в отношении которого Европа испытывает осторожный оптимизм, — это Украина. Угроза Трампа в адрес России и Путина ввести новые тарифы и санкции, если она не достигнет соглашения о прекращении конфликта, стала приятным сигналом для европейских союзников и других сторонников Украины, пишет Politico.
Они воспринимают это как свидетельство того, что он так же, как и они, понимает всю важность противостояния и не бросит Украину или союзников по НАТО в своих предстоящих отношениях с Путиным.
«Президент Трамп, с которым я служил рядом, не хочет иметь ничего общего с ощущением слабости. Ничего», — сказал бывший вице-президент Майк Пенс небольшой группе репортеров в пятницу.
«Если Путин думает, что сможет поставить президента в такое положение, что президент Трамп будет выглядеть так, будто Россия его прокатила, то его ждет еще одна неприятность», — добавил он.
Есть и другие первые признаки, которые вселяют в украинцев и европейских союзников проблески оптимизма: Трамп укомплектовал свой кабинет видными «ястребами» по отношению к России, такими как советник по национальной безопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио.
Он начал новую кампанию по увеличению расходов на оборону для стран НАТО до 5% ВВП, а некоторые союзники Трампа из числа республиканцев на Капитолийском холме по-прежнему решительно выступают за Украину.