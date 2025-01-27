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Фото выпускников минской школы продают за 11 тысяч рублей

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  • 27.01.2025, 15:23
  • 5,096
Фото выпускников минской школы продают за 11 тысяч рублей

С чем связана такая цена?

Необычный лот – фото выпускников минской школы со стартовой ценой 11 111 рублей – выставили на аукцион.

На снимке – ученики 10 класса второй средней школы Минска, которые стали выпускниками в 1962 году, и их преподаватели, пишет smartpress.by.

В тексте объявления указано, что одна из выпускниц Наталья Машерова – дочь Петра Машерова, который был первым секретарем Центрального комитета Компартии Беларуси (то есть руководил страной) с 1965 года до момента своей трагической гибели в автокатастрофе в 1980 году.

Автор объявления предполагает, что на фото есть и другие именитые люди. 

«Учителя тоже, должно быть, известные – в школе на Красноармейской учились «элитные» дети», – говорится в сообщении.

А еще там уточняется, что лот скорее для демонстрации, нежели для продажи. С его помощью продавец хочет разыскать Наталью Петровну Машерову, чтобы «поговорить о тех временах».

Вероятно, ошеломляющая стартовая цена установлена для привлечения внимания к фотографии. На площадке представлены выпускные снимки различных лет и разных учреждений образования. Но начальная стоимость этих лотов значительно ниже — в основном до 10 рублей.

С фото выпуска СШ №2 Минска 1962 года по цене может конкурировать с лотом «оригинальная фотография Сары Бернар», который продавец оценил в сумму около 10 660 рублей.

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