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Детский «Искандер»

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  • Telegram-канал «Бедный Рюрик»
  • 27.01.2025, 15:28
  • 3,818
Детский «Искандер»

В России пробили очередное дно.

Игрушки в российских магазинах будут проходить психолого-педагогическую экспертизу. ГОСТ с критериями разработало Роскачество. Выделено 13 признаков товаров, способных причинить вред здоровью и развитию детей. В их число вошли, в частности, провоцирование страха, побуждение к опасным для жизни и здоровью действиям, в том числе к употреблению наркотиков, оправдание допустимости насилия. Игрушки предлагается сгруппировать по рекомендованному возрасту: до шести лет, от шести до 12 лет, от 12 до 16 лет и старше 16.

А вот эта игрушка для какого возраста сделана? Для кого вообще? Она не травмирует психику, не провоцирует страх, не побуждает к опасным действиям, не оправдывает допустимость насилия?

Она называется «Детский Искандер». И её можно встретить на центральной площадки Смоленска.

Telegram-канал «Бедный Рюрик»

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