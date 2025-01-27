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У гражданки США, которую удалось освободить, есть белорусские корни

  • 27.01.2025, 15:32
  • 2,156
У гражданки США, которую удалось освободить, есть белорусские корни
Анастасия Нуфер

Она уже давно живет в Далласе.

У гражданки США, которую удалось освободить в РБ, есть белорусские корни. Как узнало «Еврорадио», Анастасия Нуфер уже давно живет в Далласе. Вероятно, она поехала в Беларусь к родственникам, чтобы отметить с ними Новый год. И была задержана. Но деталей у нас пока нет.

Женщине 48 лет. В декабре она еще постила в свои аккаунты в соцсетях.

Об освобождении Анастасии Нуфер накануне сообщил госсекретарь США Марк Рубио. Он подчеркнул, что она ни в чем не виновата. Освобождение произошло «в одностороннем порядке» и ему содействовал президент Дональд Трамп.

Информации о том, кто такая Анастасия Нуфер, не было даже у правозащитников.

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