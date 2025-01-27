У гражданки США, которую удалось освободить, есть белорусские корни
- 27.01.2025, 15:32
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Она уже давно живет в Далласе.
У гражданки США, которую удалось освободить в РБ, есть белорусские корни. Как узнало «Еврорадио», Анастасия Нуфер уже давно живет в Далласе. Вероятно, она поехала в Беларусь к родственникам, чтобы отметить с ними Новый год. И была задержана. Но деталей у нас пока нет.
Женщине 48 лет. В декабре она еще постила в свои аккаунты в соцсетях.
Об освобождении Анастасии Нуфер накануне сообщил госсекретарь США Марк Рубио. Он подчеркнул, что она ни в чем не виновата. Освобождение произошло «в одностороннем порядке» и ему содействовал президент Дональд Трамп.
Информации о том, кто такая Анастасия Нуфер, не было даже у правозащитников.