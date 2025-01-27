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ВСУ показали ликвидацию российских пушек

  • 27.01.2025, 15:40
  • 1,882
ВСУ показали ликвидацию российских пушек
иллюстративное фото

Видео из Великой Новоселки.

Украинские военные с помощью ударных дронов уничтожили пять российских пушек. Это произошло в Великой Новоселке.

Об этом сообщает «Хортица».

Российская армия расположила свое вооружение на окраинах Великой Новоселки и наносила удары по поселку. Это привело к тому, что там не осталось ни одного уцелевшего здания.

«Стоит отметить, что оккупанты целенаправленно и без конкретных целей наносили удары артиллерией по населенному пункту Великая Новоселка. Наши воины решили лишить их этой возможности», - сказано в сообщении.

Благодаря точной работе украинских операторов дронов удалось уничтожить 5 пушек противника.

«Каждый успех пилотов батальона беспилотных систем - это очередной шаг к освобождению наших территорий. Преданность и мастерство операторов дронов в очередной раз демонстрирует, что враг не сможет остаться безнаказанным», - подписано видео.

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