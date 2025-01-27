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«Дом без окон, света и отопления»

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  • 27.01.2025, 15:45
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«Дом без окон, света и отопления»

Почему выпускники бегут из провинции.

Причины, по которым молодые специалисты не закрепляются в провинции, выяснял Комитет госконтроля. Об этом стало известно из документа, который выложили «Киберпартизаны». Хотя он годичной давности, в нем содержится информация, актуальная для 2025 года, пишет «Флагшток».

В документе за подписью председателя КГК Василия Герасимова обсуждается серьезная нехватка кадров в сфере сельского хозяйства и говорится об изменениях в Кодексе об образовании, которые планируется рассмотреть в 2025 году. Среди прочего Госконтроль предлагает формировать места на прием абитуриентов в учебные заведения, исходя из потребностей государства, а не спроса на профессию среди населения. Также рассматривают ввод ответственности для нанимателей за текучесть кадров и закрепляемость молодых специалистов.

В документе названы основные причины оттока молодых специалистов из организаций сельского хозяйства. Среди них — условия труда и быта, нарушения трудового законодательства со стороны нанимателей. Приводится два случая из Гомельской области.

Молодой специалист-целевик, отрабатывающий с 2021 года срок обязательной работы в ОАО «Жлобинский Агротехсервис», два года ни разу не был в трудовом отпуске. А выпускнику Беларусской государственной сельскохозяйственной академии 2022 года — бухгалтеру ОАО «Дружба» (Ветковского района) был предоставлен для проживания дом без оконного остекления, освещения, отопления, с протекающими трубами.

Отмечается, что после месяца проживания в таком доме бухгалтер переехал к родителям в Ветку, откуда вынужден был ежедневно ездить на работу и обратно общественным транспортом 37 километров.

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