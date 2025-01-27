закрыть
27 января 2025, понедельник, 16:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина ударила в уязвимое место путинского режима

1
  • Александр Коваленко
  • 27.01.2025, 15:55
  • 2,656
Украина ударила в уязвимое место путинского режима

Есть важный фактор, о котором не так часто говорят.

Курская операция началась 6 августа 2024 года. На тот момент в Курской области находилось около 11 тысяч российских военных, преимущественно срочников. Пиковое значение зоны контроля СОУ в Курской области в период операции составляло 1 300 км².

В настоящее время в Курской области сосредоточено около 60 тысяч российских военных, потери же за неполные 6 месяцев составили 38 тысяч человек убитыми, ранеными и пленными.

Таким образом, общее сосредоточение российских сил суммарно составило почти 100 тысяч за почти полгода или увеличение от первоначальной группировки почти на 90 тысяч.

По сути, в Курской области сосредоточена и была использована численность, сопоставимая с общевойсковой армией и парой-тройкой дивизий.

В свою очередь, эффектом такой концентрации сил и средств стало лишь частичное, а не полное возвращение под контроль российских властей Курской области, и на сегодняшний день СОУ контролируют полностью или частично (серая зона) около 630 км². Другими словами, за весь период Курской операции российские войска смогли вернуть под свой контроль 670 км², потеряв 38 тысяч л/с, в пропорции 57 человек на 1 км².

Важный аспект — сковывание российских сил, сопоставимых с ОВА и несколькими МСД, на территории самой России и принуждение их к системной трате сил и средств в боевых столкновениях в КО, в то время, как эти 90 тысяч за эти полгода могли бы оказаться или под Купянском, или Покровском, или вообще на Ореховском направлении.

Но это все военные факторы и эффект от них в рамках Курской операции, которые негативно повлияли на боеспособность РОВ и репутацию путинского режима, который вынужден воевать на третий год войны на своей территории. Есть еще фактор, о котором не так часто говорят — гуманитарный.

От боевых действий в Курской области сбежало около 150 тысяч человек. Около 30 тысяч размещены в пунктах временного размещения, которые превращаются в пункты постоянного размещения. Остальные беженцы либо самостоятельно обосновались, либо живут у родственников и т. п.

При этом путинский режим не способен справиться с этим гуманитарным вызовом. Люди не получают выплат, даже совершенно нищенских 10-15 тысяч рублей, несвоевременная гуманитарная помощь, отсутствие трудоустройства и так далее. Власть Курской области в лице и.о. губернатора Александра Хинштейна превратилась в ходячий мем и символ беспомощности и безразличия руководства страны.

На шестой месяц Курской операции гуманитарный кризис заставляет россиян делать то, на что они никогда не решились бы в любой другой ситуации — выходить на митинги и чего-то требовать от власти, причем порой на повышенных тонах.

И речь идет всего лишь о небольшой части Курской области, а не о целых областях, с уничтоженными в пепел районными центрами, крупными индустриальными городами, как в Украине.

А если бы действительно масштаб Курской операции был несколько иной? Или таких зон контроля в СОУ было бы больше, не только в КО? Что, если еще одна такая зона может возникнуть в определенной перспективе и появятся еще 150 или 200, 250 тысяч российских беженцев?

Курская операция наглядно показала беспомощность России в вопросе обеспечения безопасности своих границ.

Курская операция наглядно показала неспособность России эффективно воевать даже на своей территории и быстро возвращать под свой контроль занятые противником территории, даже имея численное преимущество.

Курская операция наглядно показала неспособность России справляться с неожиданными гуманитарными вызовами, которые создают эффект изначальной хаотизации и общественного, социального недовольства, то, чего в путинской России всегда опасались больше всего.

Курская операция имела и продолжает иметь серьезный эффект и влияние как на российские войска, так и на внутренние процессы в России. А потому, из этого можно сделать только один вывод — надо повторить!

Александр Коваленко, Telegram

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Шоу Лукашенко провалилось
Шоу Лукашенко провалилось Наталья Радина
Сигнал для всего региона
Сигнал для всего региона Петр Олещук
Рыгорыанский календарь
Рыгорыанский календарь Ирина Халип
Мяч на стороне Трампа
Мяч на стороне Трампа Александр Морозов