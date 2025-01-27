Украина ударила в уязвимое место путинского режима 1 Александр Коваленко

27.01.2025, 15:55

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Есть важный фактор, о котором не так часто говорят.

Курская операция началась 6 августа 2024 года. На тот момент в Курской области находилось около 11 тысяч российских военных, преимущественно срочников. Пиковое значение зоны контроля СОУ в Курской области в период операции составляло 1 300 км².

В настоящее время в Курской области сосредоточено около 60 тысяч российских военных, потери же за неполные 6 месяцев составили 38 тысяч человек убитыми, ранеными и пленными.

Таким образом, общее сосредоточение российских сил суммарно составило почти 100 тысяч за почти полгода или увеличение от первоначальной группировки почти на 90 тысяч.

По сути, в Курской области сосредоточена и была использована численность, сопоставимая с общевойсковой армией и парой-тройкой дивизий.

В свою очередь, эффектом такой концентрации сил и средств стало лишь частичное, а не полное возвращение под контроль российских властей Курской области, и на сегодняшний день СОУ контролируют полностью или частично (серая зона) около 630 км². Другими словами, за весь период Курской операции российские войска смогли вернуть под свой контроль 670 км², потеряв 38 тысяч л/с, в пропорции 57 человек на 1 км².

Важный аспект — сковывание российских сил, сопоставимых с ОВА и несколькими МСД, на территории самой России и принуждение их к системной трате сил и средств в боевых столкновениях в КО, в то время, как эти 90 тысяч за эти полгода могли бы оказаться или под Купянском, или Покровском, или вообще на Ореховском направлении.

Но это все военные факторы и эффект от них в рамках Курской операции, которые негативно повлияли на боеспособность РОВ и репутацию путинского режима, который вынужден воевать на третий год войны на своей территории. Есть еще фактор, о котором не так часто говорят — гуманитарный.

От боевых действий в Курской области сбежало около 150 тысяч человек. Около 30 тысяч размещены в пунктах временного размещения, которые превращаются в пункты постоянного размещения. Остальные беженцы либо самостоятельно обосновались, либо живут у родственников и т. п.

При этом путинский режим не способен справиться с этим гуманитарным вызовом. Люди не получают выплат, даже совершенно нищенских 10-15 тысяч рублей, несвоевременная гуманитарная помощь, отсутствие трудоустройства и так далее. Власть Курской области в лице и.о. губернатора Александра Хинштейна превратилась в ходячий мем и символ беспомощности и безразличия руководства страны.

На шестой месяц Курской операции гуманитарный кризис заставляет россиян делать то, на что они никогда не решились бы в любой другой ситуации — выходить на митинги и чего-то требовать от власти, причем порой на повышенных тонах.

И речь идет всего лишь о небольшой части Курской области, а не о целых областях, с уничтоженными в пепел районными центрами, крупными индустриальными городами, как в Украине.

А если бы действительно масштаб Курской операции был несколько иной? Или таких зон контроля в СОУ было бы больше, не только в КО? Что, если еще одна такая зона может возникнуть в определенной перспективе и появятся еще 150 или 200, 250 тысяч российских беженцев?

Курская операция наглядно показала беспомощность России в вопросе обеспечения безопасности своих границ.

Курская операция наглядно показала неспособность России эффективно воевать даже на своей территории и быстро возвращать под свой контроль занятые противником территории, даже имея численное преимущество.

Курская операция наглядно показала неспособность России справляться с неожиданными гуманитарными вызовами, которые создают эффект изначальной хаотизации и общественного, социального недовольства, то, чего в путинской России всегда опасались больше всего.

Курская операция имела и продолжает иметь серьезный эффект и влияние как на российские войска, так и на внутренние процессы в России. А потому, из этого можно сделать только один вывод — надо повторить!

Александр Коваленко, Telegram

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