«Заманить людей не удалось даже дешевой водкой и колбасой»4
- 27.01.2025, 16:01
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Белорусы проигнорировали спектакль Лукашенко.
В воскресенье, 26 января, в Беларуси прошли так называемые «выборы». Читатели сайта Charter97.org сообщают о провальной явке по всей стране:
«Избирательный участок в школе. Несколько раз проходил мимо — людей там не видел».
«Гомель, пустые участки на протяжении всего дня».
«Кажется, заманить людей не удалось даже дешевой водкой и колбасой», — пишут белорусы.
Наши читатели сообщают о провальной явке в Минске, Могилеве, Барановичах, Мозыре и других городах страны.
Пустой участок для голосования на «выборах» в Беларуси. pic.twitter.com/R8CRhd8uQ1— Сharter97.org (@charter_97) January 26, 2025