«Заманить людей не удалось даже дешевой водкой и колбасой» 4 27.01.2025, 16:01

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Белорусы проигнорировали спектакль Лукашенко.

В воскресенье, 26 января, в Беларуси прошли так называемые «выборы». Читатели сайта Charter97.org сообщают о провальной явке по всей стране:

«Избирательный участок в школе. Несколько раз проходил мимо — людей там не видел».

«Гомель, пустые участки на протяжении всего дня».

«Кажется, заманить людей не удалось даже дешевой водкой и колбасой», — пишут белорусы.

Наши читатели сообщают о провальной явке в Минске, Могилеве, Барановичах, Мозыре и других городах страны.

Пустой участок для голосования на «выборах» в Беларуси. pic.twitter.com/R8CRhd8uQ1 — Сharter97.org (@charter_97) January 26, 2025

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