закрыть
27 января 2025, понедельник, 16:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Заманить людей не удалось даже дешевой водкой и колбасой»

4
  • 27.01.2025, 16:01
  • 2,240
«Заманить людей не удалось даже дешевой водкой и колбасой»

Белорусы проигнорировали спектакль Лукашенко.

В воскресенье, 26 января, в Беларуси прошли так называемые «выборы». Читатели сайта Charter97.org сообщают о провальной явке по всей стране:

«Избирательный участок в школе. Несколько раз проходил мимо — людей там не видел».

«Гомель, пустые участки на протяжении всего дня».

«Кажется, заманить людей не удалось даже дешевой водкой и колбасой», — пишут белорусы.

Наши читатели сообщают о провальной явке в Минске, Могилеве, Барановичах, Мозыре и других городах страны.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Шоу Лукашенко провалилось
Шоу Лукашенко провалилось Наталья Радина
Сигнал для всего региона
Сигнал для всего региона Петр Олещук
Рыгорыанский календарь
Рыгорыанский календарь Ирина Халип
Мяч на стороне Трампа
Мяч на стороне Трампа Александр Морозов