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Названы 10 самых красивых супермоделей мира по версии науки

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  • 27.01.2025, 16:20
Названы 10 самых красивых супермоделей мира по версии науки

Модели были классифицированы на пике своей славы.

Пластический хирург из Лондона доктор Джулиан Де Сильва использовал греческое золотое сечение красоты, чтобы определить 10 самых красивых супермоделей в мире. Рейтинг возглавила Кейт Мосс, лицо которой назвали идеальным по данным науки.

Об этом пишет Daily Mail .

Чтобы понять, какие лица наиболее привлекательны, доктор Де Сильва, руководящий Центром передовой косметической и пластической хирургии лица в Лондоне, использовал золотое сечение. Все модели с начала эры супермоделей с середины 1980-х и до современных звезд с обложек были оценены на пике своей славы, чтобы определить, кто самый красивый. Золотую пропорцию можно применить почти к чему-либо, и ее использовал Леонардо да Винчи для идеального человеческого мужского тела в своей известной работе «Витрувианский человек».

«Модели были классифицированы на пике своей славы, так что это были равные условия игры, и мы имели самый справедливый способ оценить, кто был самым красивым в соответствии с золотым сечением», - пояснил Де Сильва.

51-летняя Кейт Мосс заняла первое место рейтинга с почти идеальным результатом 94,14 процента. Ее глаза, брови, нос, губы, подбородок, челюсть и форма лица, по словам Де Сильва, больше всего приблизились к представлениям древних греков о совершенстве.

Кейт Мосс

«Кейт делает столь исключительной ее почти идеальная форма линии челюсти, которая получила самый высокий балл 96,5% и подбородок (95,6%)», - пояснил Де Сильва.

58-летняя Синди Кроуфорд оказалась сразу после Кейт Мосс с результатом 93,86%.

Синди Кроуфорд

Следом за ней следовали 44-летняя Жизель Бундхен и 34-летняя Журдан Данн.

Жизель Бундхен

«Журдан Данн – самая красивая из нынешних супермоделей», – сказал доктор Де Сильва.

Журдан Данн

Следующие места заняли супермодели:

5. Винни Харлоу – 91,03%

Винни Харлоу

6. Кендалл Дженнер – 91,00%

Кендалл Дженнер

7. Лю Вень – 90,98%

Лю Вэнь

8. Кара Делевинь – 89,97%

Кара Делевинь

На другом конце шкалы оказались Эмили Ратаковски и Наоми Кэмпбелл, занявшие девятое и десятое места соответственно.

Эмили Ратаковский
Наоми Кэмпбелл
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