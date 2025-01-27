Названы 10 самых красивых супермоделей мира по версии науки 2 27.01.2025, 16:20

Модели были классифицированы на пике своей славы.

Пластический хирург из Лондона доктор Джулиан Де Сильва использовал греческое золотое сечение красоты, чтобы определить 10 самых красивых супермоделей в мире. Рейтинг возглавила Кейт Мосс, лицо которой назвали идеальным по данным науки.

Об этом пишет Daily Mail .

Чтобы понять, какие лица наиболее привлекательны, доктор Де Сильва, руководящий Центром передовой косметической и пластической хирургии лица в Лондоне, использовал золотое сечение. Все модели с начала эры супермоделей с середины 1980-х и до современных звезд с обложек были оценены на пике своей славы, чтобы определить, кто самый красивый. Золотую пропорцию можно применить почти к чему-либо, и ее использовал Леонардо да Винчи для идеального человеческого мужского тела в своей известной работе «Витрувианский человек».

«Модели были классифицированы на пике своей славы, так что это были равные условия игры, и мы имели самый справедливый способ оценить, кто был самым красивым в соответствии с золотым сечением», - пояснил Де Сильва.

51-летняя Кейт Мосс заняла первое место рейтинга с почти идеальным результатом 94,14 процента. Ее глаза, брови, нос, губы, подбородок, челюсть и форма лица, по словам Де Сильва, больше всего приблизились к представлениям древних греков о совершенстве.

Кейт Мосс

«Кейт делает столь исключительной ее почти идеальная форма линии челюсти, которая получила самый высокий балл 96,5% и подбородок (95,6%)», - пояснил Де Сильва.

58-летняя Синди Кроуфорд оказалась сразу после Кейт Мосс с результатом 93,86%.

Синди Кроуфорд

Следом за ней следовали 44-летняя Жизель Бундхен и 34-летняя Журдан Данн.

Жизель Бундхен

«Журдан Данн – самая красивая из нынешних супермоделей», – сказал доктор Де Сильва.

Журдан Данн

Следующие места заняли супермодели:

5. Винни Харлоу – 91,03%

Винни Харлоу

6. Кендалл Дженнер – 91,00%

Кендалл Дженнер

7. Лю Вень – 90,98%

Лю Вэнь

8. Кара Делевинь – 89,97%

Кара Делевинь

На другом конце шкалы оказались Эмили Ратаковски и Наоми Кэмпбелл, занявшие девятое и десятое места соответственно.

Эмили Ратаковский

Наоми Кэмпбелл

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