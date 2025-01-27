Странная идея командования РФ заставила усомниться в его адекватности даже самих россиян 9 27.01.2025, 16:31

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иллюстративное фото

В оккупационные войска поступил неожиданный приказ.

В бывшей армии «ДНР», а ныне 51-й армии ВС РФ, в войска поступил приказ провести ... спортивные эстафеты среди военнослужащих. Как пишет «Зеркало Недели», об этом сообщил в Telegram российский военкор Юрий Котенок.

«Эстафеты, Карл, спортивные! При том, что эстафеты на выживание сегодня проводятся западнее Донецка каждый день», - недоумевает военкор Котенок, отмечая, что речь идет о воюющих частях и подразделениях, к тому же испытывающих явный дефицит личного состава на лини фронта.

Особенное возмущение у военкора вызывает позиция боевых генералов, которые «берут под козырек и боятся внятно произнести: «Мы не будем проводить всякие чудачества, у нас война, и людей не хватает в штурмовых подразделениях, а потому бег в мешках неуместен...».

«Боятся перечить», – заключает Котенок. – «В общем, идет имитация эстафет, проводятся детские конкурсы с перетягиванием каната и творится другая чепуха на забаву, простите, каком-то дураку. Дебилизмом попахивает».

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