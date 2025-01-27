закрыть
27 января 2025, понедельник, 18:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Странная идея командования РФ заставила усомниться в его адекватности даже самих россиян

9
  • 27.01.2025, 16:31
  • 10,482
Странная идея командования РФ заставила усомниться в его адекватности даже самих россиян
иллюстративное фото

В оккупационные войска поступил неожиданный приказ.

В бывшей армии «ДНР», а ныне 51-й армии ВС РФ, в войска поступил приказ провести ... спортивные эстафеты среди военнослужащих. Как пишет «Зеркало Недели», об этом сообщил в Telegram российский военкор Юрий Котенок.

«Эстафеты, Карл, спортивные! При том, что эстафеты на выживание сегодня проводятся западнее Донецка каждый день», - недоумевает военкор Котенок, отмечая, что речь идет о воюющих частях и подразделениях, к тому же испытывающих явный дефицит личного состава на лини фронта.

Особенное возмущение у военкора вызывает позиция боевых генералов, которые «берут под козырек и боятся внятно произнести: «Мы не будем проводить всякие чудачества, у нас война, и людей не хватает в штурмовых подразделениях, а потому бег в мешках неуместен...».

«Боятся перечить», – заключает Котенок. – «В общем, идет имитация эстафет, проводятся детские конкурсы с перетягиванием каната и творится другая чепуха на забаву, простите, каком-то дураку. Дебилизмом попахивает».

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Шоу Лукашенко провалилось
Шоу Лукашенко провалилось Наталья Радина
Сигнал для всего региона
Сигнал для всего региона Петр Олещук
Рыгорыанский календарь
Рыгорыанский календарь Ирина Халип
Мяч на стороне Трампа
Мяч на стороне Трампа Александр Морозов