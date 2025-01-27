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«Беларусь — прекрасная планета: один месяц — зима, а остальное — лето»

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  • 27.01.2025, 16:39
  • 3,624
«Беларусь — прекрасная планета: один месяц — зима, а остальное — лето»

Природная аномалия на Гродненщине попала на видео.

Жительница Гродненской области выложила в TikTok видео, снятое 26 января, на котором видны зацветающие подснежники. Однако зрители заметили на нём не только первоцветы, но и другие признаки «сбоя в матрице», каковым окрестили ситуацию в аномально тёплой зимой в Беларуси, пишет «Телеграф».

По словам автора ролика, выложенного пользовательницей под ником gayanemarabyan1, помимо первых подснежников к концу января в Гродненской области можно наблюдать, как проклюнулся лук Суворова, проросли тюльпаны и нарциссы.

Комментаторы под видео признались, что аналогичная ситуация складывается и во многих других регионах страны: где-то уже во всю цветут примулы, у кого-то — анютины глазки. Ну, как тут было удержаться от сравнения со знаменитой сказкой Самуила Маршака?

«Сказка 12 месяцев в реальной жизни», — написала одна из зрительниц.

Впрочем, особо наблюдательные комментаторы рассмотрели на кадрах видео ещё одну примечательную деталь, на которой автор ролика не стала заострять внимание — растущий поодаль от подснежников гриб.

«Какие подснежники, если рядом белый гриб? Природа сходит с ума… подснежники и грибы в одно время», — отметила одна из зрительниц.

В комментариях автор пояснила, что на кадрах, действительно, гриб, правда, не белый, а маслёнок, что, впрочем, не лишает ситуации парадоксольности.

«Беларусь прекрасная планета: один месяц — зима, а остальное — лето», — игриво резюмировал один из комментаторов.

@gayanemarabyan1 Расцвели подснежники #беларусь🇧🇾 ♬ оригинальный звук - Гая

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