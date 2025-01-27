СМИ: «Кадыровцы» устроили взрыв в жилом доме в Белгороде
- 27.01.2025, 16:55
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Российские власти скрыли причину взрыва.
Днем 25 января «кадыровцы» устроили взрыв в жилом доме в российском Белгороде. Как пишет «Корреспондент», сначала об этом сообщали местные СМИ, публикуя кадры пожара и взрывов, а затем факт пожара подтвердили МНСРФ и мэр города.
Около 40 жителей 17 соседних домов эвакуировали, повреждения получили еще два частных дома. Российские власти скрыли причину взрыва, пишет российский телеграм-канал Astra. Отмечается, что ранения также получил полицейский.
Российские журналисты выяснили, что в сгоревшем доме жили боевики чеченского «Ахмата». Владелец дома рассказала, что поселила военных в доме добровольно, «в обмен на оплату коммунальных услуг».
Источники в экстренных службах региона РФ добавили, что в доме взорвались неустановленные боеприпасы, которые там хранили военные. Именно они детонировали во время пожара. Один из боевиков «Ахмата» погиб на месте, еще четверо госпитализированы. Также из-за детонации получил ранение сотрудник полиции, прибывший на место после взрыва.