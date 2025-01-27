Страны ЕС договорились продлить санкции против России

Страны ЕС договорились продлить санкции против России1
- 27.01.2025, 17:04
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Венгрия отозвала свои угрозы наложить вето.
Министры иностранных дел стран Евросоюза на встрече в Брюсселе согласовали очередное продление санкций против России, введенных из-за развязанной Кремлем войны в Украине. Как пишет DW, об этом в понедельник, 27 января, сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
«Главы МИД стран ЕС только что договорились снова продлить санкции в отношении России. Это продолжит лишать Москву доходов для финансирования ее войны», - написала она в соцсети X, добавив, что Россия «должна заплатить за ущерб, который она наносит».
Венгрия получила энергетические гарантии
Продление санкций Евросоюза против РФ сроком еще на полгода находилось под вопросом из-за угроз Венгрии заблокировать решение. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан связывал вопрос продления санкций с возобновлением транзита российского газа через территорию Украины.
Накануне заседания стало известно о заявлении Еврокомиссии, в котором говорилось, что она продолжит переговоры с Киевом о поставках газа в Европу через газопроводную систему Украины и что она готова привлечь к процессу Венгрию и Словакию.
«Венгрия получила гарантии энергетической безопасности, которые запрашивала. Европейская комиссия привержена делу защиты газо- и нефтепроводов, идущих в страны - члены ЕС», - сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook.