Белорусский пассажирский самолет пересек закрытое воздушное пространство Украины? 8 27.01.2025, 17:18

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Борт «Белавии» зафиксировали над горячими точками.

В небе над Украиной был замечен загадочный пассажирский самолет, который пересек закрытое воздушное пространство. Согласно данным сервиса Flightradar24, 24 января в украинском воздушном пространстве был зафиксирован рейс белорусской авиакомпании «Белавиа». Самолет пролетел над Донецкой областью.

Борт BRU736 с регистрационным номером B2736E195 вылетел из Тбилиси и приземлился в Минске в 07:10. В течение трех с половиной часов полета, как показала карта, он пересек закрытое воздушное пространство Украины и пролетел над городом Лиман.

Стоит отметить, что из-за войны с Россией воздушное пространство Украины закрыто для гражданских авиарейсов, и самолеты вынуждены обходить территорию страны, чтобы избежать риска быть сбитыми.

Тем не менее, системы мониторинга часто фиксируют пассажирские самолеты над Украиной. Это может быть вызвано намеренным искажением координат, техническими сбоями наземных станций, помехами GPS, действиями радиоэлектронной борьбы или ошибками в обработке данных мониторинговыми сервисами.

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