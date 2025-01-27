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В Польше начались мероприятия в память об освобождении Аушвица

  • 27.01.2025, 17:31
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В Польше начались мероприятия в память об освобождении Аушвица

На памятную церемонию прибыли делегации из-за рубежа.

Памятные мероприятия в 80-летнюю годовщину освобождения концентрационного лагеря Аушвиц открыл в понедельник президент Польши Анджей Дуда, передает польский телеканал Polsat .

«Сегодня здесь, в Аушвице, на территории музея, где когда-то находился немецкий концлагерь, пройдут церемонии в память людей разных национальностей - евреев, поляков, русских, цыган», - сказал он, назвав нынешнее поколение «хранителями памяти».

«Польша заботится о таких мемориальных объектах, чтобы память не угасла, чтобы благодаря этой памяти мир никогда больше не допустил повторения такой человеческой катастрофы», - подчеркнул Дуда.

В этом году в памятных мероприятиях принимают участие около 50 бывших узников немецких концлагерей, сообщил телеканалу директор мемориального комплекса Аушвиц Петр Цывиньский.

На памятную церемонию также прибыли делегации из-за рубежа, том числе и лидеры ряда стран - король Великобритании Карл III, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

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