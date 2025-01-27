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В Беларуси за год «исчезли» более 10 тысяч работников

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  • 27.01.2025, 17:40
  • 1,970
В Беларуси за год «исчезли» более 10 тысяч работников

Количество занятых в экономике сокращается.

В декабре 2024 года в белорусской экономике было занято 4 млн 129,7 тыс. человек — на 0,22% больше, чем в ноябре (4 млн 120,5 тыс.; +0,07%) и на 0,25% меньше, чем год назад (4 млн 140,1 тыс.), свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ данных Национального статистического комитета.

В январе этого года в экономике было занято 4 млн 129,1 тыс. человек, в феврале — 4 млн 132,9 тыс., марте — 4 млн 137,8 тыс., апреле — 4 млн 126,5 тыс., мае — 4 млн 112,2 тыс., июне — 4 млн 113,6 тыс., июле — 4 млн 114,9 тыс., августе — 4 млн 118,5 тыс., сентябре — 4 млн 108,7 тыс., октябре — 4 млн 117,5 тыс.

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