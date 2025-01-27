В ПАСЕ оспорили полномочия делегации «Грузинской мечты» 2 27.01.2025, 17:50

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Пророссийских политиков могут отстранить от участия в работе ассамблеи.

Участники зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) оспорили полномочия делегации «Грузинской мечты». Об этом сообщил европейский редактор «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

Теперь в течение 24 часов Мониторинговый комитет ПАСЕ должен подготовить доклад и проект соответствующей резолюции. Голосование по данному вопросу пройдет в среду, 29 января.

«Как и ожидалось, полномочия делегации Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) были оспорены. Это означает, что они не смогут проголосовать сегодня, а если вызов будет принят, они вообще не примут участия в работе ассамблеи», – отметил Йозвяк.

Грузинскую делегацию в ПАСЕ возглавляет Тея Цулукиани – один из лидеров «Грузинской мечты». В Страсбург отправились и представители оппозиции, которые не участвуют в работе грузинского парламента и считают его нелегитимным.

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