Белорусский журналист: Есть много свидетельств, что «избирательные участки» были пустыми

Белорусский журналист: Есть много свидетельств, что «избирательные участки» были пустыми3
- 27.01.2025, 18:19
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Явка провалилась.
Журналист белорусской службы Радио «Свобода» Валерий Калиновский рассказал в эфире украинского телеканала «Эспрессо», что явка, которую Лукашенко нарисовал на «выборах», не имеет ничего общего с действительностью:
— Есть много свидетельств, что избирательные участки были пустыми. Даже когда Лукашенко приходил голосовать, то был первым или вторым в ведомости при получении бюллетеня.
Трудно поверить во все эти цифры относительно явки на «выборах», наблюдателями и правозащитниками все это подвергается сомнению.
Было много предыдущих кампаний, которые я непосредственно мог освещать. В этот раз не было видно желания у людей голосовать, потому что нет интриги, чего туда идти. Поэтому высокие цифры по явке не являются достоверными.