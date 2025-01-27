Белорусский журналист: Есть много свидетельств, что «избирательные участки» были пустыми 3 27.01.2025, 18:19

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Явка провалилась.

Журналист белорусской службы Радио «Свобода» Валерий Калиновский рассказал в эфире украинского телеканала «Эспрессо», что явка, которую Лукашенко нарисовал на «выборах», не имеет ничего общего с действительностью:

— Есть много свидетельств, что избирательные участки были пустыми. Даже когда Лукашенко приходил голосовать, то был первым или вторым в ведомости при получении бюллетеня.

Трудно поверить во все эти цифры относительно явки на «выборах», наблюдателями и правозащитниками все это подвергается сомнению.

Было много предыдущих кампаний, которые я непосредственно мог освещать. В этот раз не было видно желания у людей голосовать, потому что нет интриги, чего туда идти. Поэтому высокие цифры по явке не являются достоверными.

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