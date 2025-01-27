27 января в Беларуси перекрыт температурный рекорд дня 42-летней давности

27 января в Беларуси перекрыт температурный рекорд дня 42-летней давности2
- 27.01.2025, 18:55
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В Минске также переписан локальный максимум.
Температурный рекорд дня 42-летней давности перекрыт в Беларуси 27 января, свидетельствует проведенный «Позіркам» сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета.
К 15.50 в Малорите воздух прогрелся до 12,4 градуса выше нуля, в Пинске — до 12,3°С, Дрогичине — до 12,2°С, Бресте — до 12°С при предыдущем историческом максимуме 10 градусов (27 января 1983 года в Бресте). Эти данные предварительные, итоговые появятся вечером.
В Минске также переписан локальный максимум: воздух прогрелся до 8,9 градуса при прежнем экстремуме 5,5°С (в 1983 году).
Накануне, 26 января, температурные рекорды были зарегистрированы в Гомеле — 6,8 градуса (5,3°С в 2008 году), Витебске — 5,2°С (4,7°С в 1990-м) и Брагине — 7,7°С (6,5°С в 1990-м). В Полоцке повторен экстремум 35-летней давности (6,1°С). Теплее всего было в Бресте — 9,1°С. Рекорд дня принадлежит этому же областному центру (11,4°С в 1990 году).
25 января обновился максимум дня в Мстиславле (1,7°С против 1,6°С в 2008 году), повторен в Могилеве (3,9°С в 2002-м).
В ближайшие дни Белгидромет прогнозирует сохранение очень теплой для середины календарной зимы погоды: 28 и 29 января ожидается до 12 градусов выше нуля, 30-го — до +9°С.