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В Польше умер экс-глава «Пинскдрева» Лоран Аринич

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  • 27.01.2025, 19:06
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В Польше умер экс-глава «Пинскдрева» Лоран Аринич
Лоран Аринич

89-летний бизнесмен жил в Белостоке.

В Польше 26 января скончался бывший гендиректор «Пинскдрева» Лоран Аринич. Эту информацию Most подтвердили знакомые семьи. Он 14 лет пытался доказать свою невиновность и безопасно вернуться домой, но так и не успел.

Как рассказал источник Most, в декабре 2024 года у 88-летнего Аринича обнаружили опухоль. В 10-ых числах его прооперировали, после чего выписали. Первое время после операции за ним ухаживали дома, но затем перевезли в дом престарелых. Он пробыл там чуть более недели и скончался.

— Его последнее желание было вернуться домой оправданным, — рассказал собеседник.

Похоронят Лорана Аринича в Беларуси.

Лоран Аринич родился в 1936 году в семье ссыльных крестьян. Только в 1950 году семья получила разрешение вернуться в Беларусь. Еще в советские годы Аринич возглавил «Пинскдрев», а затем стал одним из ключевых акционеров предприятия.

25 октября 2010 года на заводе «Писнкдрев-ДСП» произошел взрыв, который унес жизни 14 человек. Аринич стал одним из четверых обвиняемых, и семья решила, что ему безопаснее будет уехать из страны. Он жил в Польше за счет родственников и социальных пособий: акций предприятий он лишился.

Аринич не признавал вины и 14 лет пытался доказать невиновность.

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