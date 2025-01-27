Bloomberg: Си Цзиньпин готовит себе преемника 6 27.01.2025, 19:10

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Си Цзиньпин

Кто может стать новым лидером Китая.

Недавние кадровые назначения на ключевые руководящие должности в Китае, которые осуществил лидер Си Цзиньпин, могут свидетельствовать о подготовке его преемника. Им может стать один из молодых чиновников.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в этом году правительство Си Цзиньпина намерено осуществить ряд перестановок, которые позволят впервые увидеть молодое поколение чиновников, которые должны стать следующими высшими лидерами страны. Более 20% управленческих позиций в Китае в ближайшее время будет обновлено.

Аналитики считают, что к 2030-м годам эти молодые лидеры достигнут возраста около 60 лет — пика карьеры для китайских госслужащих.

«Чем дольше Си Цзиньпин остается у власти, тем больше вероятность, что его будущий преемник будет среди представителей поколения после семидесятых», - отметил Нил Томас из Центра анализа Китая в Институте политики азиатского общества.

Среди потенциальных кандидатов на роль преемника Си Цзиньпина Bloomberg выделяет Лю Цзе. Он — самый молодой губернатор в Китае. Возглавляет богатую прибрежную провинцию Чжэцзян. Однако эксперты не исключают и другой сценарий.

«Также возможно, что Си Цзиньпин нарушит больше норм и сохранит своих близких союзников у власти намного дольше традиционного пенсионного возраста, открыв новую эру политики старых людей в Пекине», - предположил Томас.

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