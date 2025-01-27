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Audi представила электрический кроссовер

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  • 27.01.2025, 19:16
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Audi представила электрический кроссовер

Для экстремального бездорожья.

Главной особенностью концептуального электромобиля Audi Q6 e-tron offroad стали специально разработанные для него колесные редукторы. В компании называют эту конструкцию «портальными мостами».

Об этом сообщает пресс-служба Audi.

Audi Q6 сохранил независимую подвеску, хотя все рычаги пришлось создавать заново под расширенную на 250 мм колею. При этом клиренс увеличен вдвое — со стандартных 164 мм до 324 мм, тяговая батарея получила дополнительную силовую защиту. Переработаны и тормоза, а дополняют образ внедорожника колеса, обутые в «злые» шины Venom Power Terra Hunter X/T с шипами.

Внедорожный концепт примечателен не только выдающейся геометрической проходимостью. Колесные редукторы увеличивают крутящий момент на колесах сразу на 50%. В результате пиковая тяга на колесах достигает 13400 Нм вместо 9000 Нм у стандартного кроссовера SQ6 e-tron, на базе которого построен концепт.

При этом электромоторы остались стандартными, они суммарно выдают 517 л.с. и 580 Нм. Электрический кроссовер способен преодолевать подъемы до 45 градусов, но максимальная скорость из-за редукторов снижена с 230 км/ч до 175 км/ч. Таким образом, из-за худшей аэродинамики и больших колес внедорожный концепт точно станет менее дальнобойным относительно стандартной модели, хотя точные данные не опубликованы.

За создание прототипа отвечало подразделение Audi Sport, а глава марки Гернот Дельнер назвал его схему с колесными редукторами новой интерпретацией фирменной системы полного привода quattro. В дополнение Дельнер пообещал изучить реакцию потенциальных покупателей.

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