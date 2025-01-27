Арина Соболенко попала в скандал в Австралии

Арина Соболенко попала в скандал в Австралии9
- 27.01.2025, 19:40
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В сети обсуждают, что она сделала с призом за второе место.
В выходные Арина Соболенко не смогла третий раз подряд стать победительницей Открытого чемпионата Австралии, в финале она уступила американке Мэдисон Киз. На проигрыш спортсменка отреагировала очень эмоционально: сломала ракетку, заплакала и спрятала лицо под полотенцем. Позже в сеть попало видео ее неоднозначного взаимодействия с призом за второе место, пишет «Онлайнер».
На ролике видно, как сама Арина и два члена ее тренерского штаба (ее парень Георгос Франгулис и ее фитнес-тренер Джейсон Стейси) наклоняются над трофеем, лежащим на полу.
Let's all pee on it. 😂😂 #sabalenka pic.twitter.com/aJL30vn9BQ— Tennis GIFs🎾🎥 (tip jar🫙📌) (@tennis_gifs) January 25, 2025
В соцсетях рассмотрели в этом жесте насмешку и «имитацию мочеиспускания». Даже поклонники отнеслись к инциденту с непониманием и жестко высказались о действиях спортсменки в комментариях:
«Это совсем не окей. Даже если они пошутили».
«До чего отвратительные и неуважительные действия. Они должны объясниться и публично извиниться за этот ужасный поступок».
«Я так рад, что она не выиграла!»
«Очень несмешная шутка! Не знаете, к какой категории это следует отнести? На это нужно обратить внимание и принять меры. Они вызывают у меня отвращение. Какое неуважение к теннису — позор».
«Им следует запретить участвовать в Australian Open навсегда».
«Ну… с классом надо родиться и вырасти, его не купишь».
Но были и те, кто до последнего защищал теннисистку:
«Я не думаю, что у них плохие намерения. Возможно, создают что-нибудь для TikTok. На первый взгляд это может показаться странным, но с наложенными эффектами все будет выглядеть иначе».
«Я не оправдываю Сабу и ее команду, но даже если это какая-то шутка и, возможно, они готовили что-то для TikTok, такие гифки — лучший пример того, как вещи, вырванные из контекста, могут вызвать еще большую ненависть к игрокам».
«Она выиграла это. И ее личное дело, что делать с трофеем».
«Забавная, красивая и хорошая теннисистка. Никто никогда не заставит меня ненавидеть тебя».