Белорусы продолжают продавать бизнес, чтобы покинуть страну 1 27.01.2025, 20:07

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Релокация белорусов в другие страны не остановилась.

Если посмотреть невооруженным глазом, то может показаться, что масштабная волна эмиграции белорусов минимизировалась. Однако если присмотреться к ситуации внимательнее, становится понятно, что наши сограждане все же продолжают покидать страну. В том числе поэтому они избавляются от своего имущества, жилья и даже бизнеса. «Зеркало» собрало свежие и актуальные объявления о продаже компаний из-за смены страны проживания.

Создание своего бизнеса с нуля требует много сил, времени и часто также инвестиций. Вероятнее всего, чтобы с ним расстаться, нужны веские причины. Одна из них — переезд в другую страну. В прошлом году мы несколько раз рассказывали о том, как белорусы передают свои компании в другие руки из-за эмиграции. Сейчас мы изучили объявления января этого года о продаже предпринимательской активности и увидели, что этот процесс продолжается.

Швейный бизнес в Бресте с брендом

«Продается швейный бизнес в Бресте в связи с переездом в другую страну», — говорится в объявлении. У компании есть собственный дизайнерский бренд. Бизнес работает с 2021 года и включает полный цикл производства женской одежды.

Основная площадка — это 100 м² в центре города, где расположены швейный и раскройный цеха, а также офис-склад. Договор аренды заключен до 2027 года. В помещении недавно сделали ремонт.

Владелица подчеркивает, что у компании налажены поставки. «Готовые изделия продаются на просторах всего СНГ», а розничные продажи осуществляются через интернет, маркетплейс Wildberries и торговые сети. В комплекте с бизнесом идут аккаунты в Instagram, оптовый и розничный сайты.

Стоимость предприятия договорная.

Магазин одежды

В центре этого же города в связи со сменой страны проживания выставили на продажу магазин женской и детской одежды. Объект работает 15 лет. Он занимает 40,4 м², оборудован кондиционером, отоплением и просторными витринными окнами.

В стоимость входит все необходимое для продолжения работы: налаженные контакты с поставщиками, активный инстаграм-аккаунт, лояльная клиентская база из 2000 постоянных покупателей, а также товарные запасы, мебель и оборудование.

Стоимость договорная.

Барбершоп в Минске

Ту же причину указали в объявлении о продаже барбершопа в столице — из-за переезда собственника в другую страну. Салон работает с 2018 года. Находится в помещении с государственной арендой (это значит, что помещением владеет госструктура).

В стоимость включены кресла и мойки, мебель для зоны администратора и отдыха, а также комнаты отдыха сотрудников. Есть видеонаблюдение и кондиционеры, витрина для косметики, шкаф для полотенец.

Стоимость — 45 000 рублей.

Мясной магазин в Минске

«В связи с переездом на ПМЖ в другую страну» в столице ищут нового хозяина для мясной лавки. Это готовый бизнес на первом этаже одной из многоэтажек ЖК Vogue в Центральном районе Минска. Площадь самого магазина и подсобного помещения — 29 «квадратов».

«Район с жильцами, у которых есть деньги и которые любят кушать качественную продукцию», — отмечает продавец. В цену бизнеса входят витрины, холодильное и морозильное оборудование, инвентарь, база поставщиков.

Владелец готов проконсультировать и сопровождать на начальном этапе после передачи магазина в новые руки.

Стоимость — 50 000 рублей.

Салон красоты и танцевальная студия

Без указания цены в Бресте предлагают спортивную студию для занятий танцами.

В Могилеве продается салон аппаратной косметологии и эпиляции. Он работает в арендованном помещении. По сути, цена формируется по стоимости оборудования. Это лазер, которым пользовались около 1,5−2 лет, вакуумно-роликовые аппараты — для косметических процедур и для коррекции фигуры, а также кушетка и другая необходимая мебель.

Стоимость — 51 500 рублей.

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