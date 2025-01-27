В Могилевской области поймали «призрачного» лосося

В Могилевской области поймали «призрачного» лосося4
- 27.01.2025, 20:32
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И сразу 17 тонн.
Необычную находку сделали в Могилевской области, когда для осмотра остановили фуру. Об этом рассказывает Telegram-канал «Таможенные органы Беларуси».
Неприметная белая машина ехала из Могилева в Мстиславль, однако сотрудники местного РОВД остановили транспорт. Партию рыбы всеми силами пытались спрятать за ящиками, на которых была надпись «Морковь».
После проверки выяснилось, что документов на груз у водителя нет. Соответственно, не было и ветеринарного сертификата, подтверждающего безопасность продукции.
Как пояснил предприниматель, сразу 17 т «призрачного» лосося он намеревался продать через интернет.
Таким образом, в отношении бизнесмена и перевозчика начато административное дело. Им грозит штраф до 50% от стоимости товара.
В случае непредоставления требуемых законодательством документов, в числе которых и подтверждающие безопасность, изъятая рыбная продукция будет уничтожена.