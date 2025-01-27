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Музыка белоруски прозвучала на Неделе высокой моды в Париже

  • 27.01.2025, 21:15
  • 1,506
Музыка белоруски прозвучала на Неделе высокой моды в Париже

Для громкого события певица и автор музыки Palina создала пять треков.

Белорусская певица и композитор Palina стала автором музыки для показа «от кутюр» в Париже. Сегодня там началась Неделя высокой моды. На нем мировые люксовые бренды представляют свои коллекции, сшитые вручную из самых дорогих материалов, передает «Еврорадио».

Для громкого гламурного события белорусская певица и автор музыки Palina создала пять треков. Они прозвучали аккомпанентом для показа бренда Georges Hobeika. В расписании он стоял между ажиотажными Schiaparelli да Christian Dior.

«Не думала, что такое может произойти со мной в жизни», — не скрывала своих эмоций композитор.

Коллекция, к которой Полина написала музыку, отдает дань памяти тем, кто ушел в 2024-м и раньше.

«Это все очень странная история о сложном и нежном мире, о душе, связи, любви и смерти как чуде», — объясняет задумку Полина.

Georges Hobeika — ливанский бренд высокой моды, популярный среди таких звезд, как Дженнифер Лопес, Бейонсе, Тейлор Свифт и Энн Хэтуэй, особенно на красных дорожках, в том числе «Оскар» и Каннский кинофестиваль.

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