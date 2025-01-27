Китайский ИИ-стартап взорвал мировые рынки

Китайский ИИ-стартап взорвал мировые рынки13
- 27.01.2025, 21:23
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Капитализация западных техногигантов рухнула на $1 триллион за день.
Акции технологических гигантов США и Европы пережили сильнейший обвал на биржах в понедельник на фоне появления бота с искусственным интеллектом от китайского стартапа DeepSeek, который в минувшие выходные стал лидером по популярности в Штатах, обогнав по числу скачиваний ChatGPT в магазине App Store.
Акции чипмейкера Nvidia в Нью-Йорке упали на 13%, что за несколько часов отрезало от капитализации компании $486 млрд — рекордную сумму за все время, что торгуются ее бумаги.
Акции нидерландской ASML, крупнейшего в мире производителя литографических плит для индустрии процессоров, обвалились на 12%. Бумаги других связанных c ИИ-индустрией компаний также резко подешевели: Palantir — на 6%, Super Micro Computer — на 9%, Broadcom — на 12%, Marvell Technology — на 14%. В сумме техно-гиганты США и Европы за день подешевели на $1 трлн, подсчитал Bloomberg.
«Появились опасения, что новинка (от DeepSeek) может нарушить сложившуюся бизнес-модель в ИИ», — пишут аналитики Jefferies. Дело в том, что бот от DeepSeek может работать на менее производительных микрочипах, а по уровню сопоставим с аналогом от американской OpenAI, хотя использует бесплатную языковую модель с отрытым исходным кодом.
Компания привлекла внимание мирового сообщества в сфере ИИ после публикации исследования в декабре, где были раскрыты затраты на обучение DeepSeek-V3: стоимость использованных вычислительных мощностей на базе чипов Nvidia H800 составила менее $6 млн. Это поставило под сомнение обоснованность решений некоторых американских технологических компаний инвестировать миллиарды долларов в искусственный интеллект, что привело к падению акций ряда крупных технологических игроков, включая Nvidia.
Использование этих моделей также экономически выгоднее, пишет Reuters. Согласно сообщению в официальном аккаунте DeepSeek в соцсети WeChat, представленная на прошлой неделе модель DeepSeek-R1 в зависимости от задачи требует в 20-50 раз меньше затрат, чем модель o1 от OpenAI.
DeepSeek — это базирующийся в Ханчжоу стартап, контрольным акционером которого, согласно китайским корпоративным документам, является Лян Вэньфэн, один из соучредителей хедж-фонда High-Flyer. Фонд Лян Вэньфэна в марте 2023 года сообщил в своем официальном аккаунте в WeChat о переориентации с торговой деятельности на формирование новой независимой исследовательской группы, изучающей суть AGI (искусственного общего интеллекта). В том же году появился DeepSeek.
Успех DeepSeek уже заметили в высших политических кругах Китая. По информации государственного информационного агентства Синьхуа, 20 января, в день публичного запуска DeepSeek-R1, основатель компании Лян Вэньфэн участвовал в закрытом симпозиуме для предпринимателей и экспертов под председательством премьер-министра Китая Ли Цяна.