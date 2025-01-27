Китайский ИИ-стартап взорвал мировые рынки 13 27.01.2025, 21:23

8,842

Капитализация западных техногигантов рухнула на $1 триллион за день.

Акции технологических гигантов США и Европы пережили сильнейший обвал на биржах в понедельник на фоне появления бота с искусственным интеллектом от китайского стартапа DeepSeek, который в минувшие выходные стал лидером по популярности в Штатах, обогнав по числу скачиваний ChatGPT в магазине App Store.

Акции чипмейкера Nvidia в Нью-Йорке упали на 13%, что за несколько часов отрезало от капитализации компании $486 млрд — рекордную сумму за все время, что торгуются ее бумаги.

Акции нидерландской ASML, крупнейшего в мире производителя литографических плит для индустрии процессоров, обвалились на 12%. Бумаги других связанных c ИИ-индустрией компаний также резко подешевели: Palantir — на 6%, Super Micro Computer — на 9%, Broadcom — на 12%, Marvell Technology — на 14%. В сумме техно-гиганты США и Европы за день подешевели на $1 трлн, подсчитал Bloomberg.

«Появились опасения, что новинка (от DeepSeek) может нарушить сложившуюся бизнес-модель в ИИ», — пишут аналитики Jefferies. Дело в том, что бот от DeepSeek может работать на менее производительных микрочипах, а по уровню сопоставим с аналогом от американской OpenAI, хотя использует бесплатную языковую модель с отрытым исходным кодом.

Компания привлекла внимание мирового сообщества в сфере ИИ после публикации исследования в декабре, где были раскрыты затраты на обучение DeepSeek-V3: стоимость использованных вычислительных мощностей на базе чипов Nvidia H800 составила менее $6 млн. Это поставило под сомнение обоснованность решений некоторых американских технологических компаний инвестировать миллиарды долларов в искусственный интеллект, что привело к падению акций ряда крупных технологических игроков, включая Nvidia.

Использование этих моделей также экономически выгоднее, пишет Reuters. Согласно сообщению в официальном аккаунте DeepSeek в соцсети WeChat, представленная на прошлой неделе модель DeepSeek-R1 в зависимости от задачи требует в 20-50 раз меньше затрат, чем модель o1 от OpenAI.

DeepSeek — это базирующийся в Ханчжоу стартап, контрольным акционером которого, согласно китайским корпоративным документам, является Лян Вэньфэн, один из соучредителей хедж-фонда High-Flyer. Фонд Лян Вэньфэна в марте 2023 года сообщил в своем официальном аккаунте в WeChat о переориентации с торговой деятельности на формирование новой независимой исследовательской группы, изучающей суть AGI (искусственного общего интеллекта). В том же году появился DeepSeek.

Успех DeepSeek уже заметили в высших политических кругах Китая. По информации государственного информационного агентства Синьхуа, 20 января, в день публичного запуска DeepSeek-R1, основатель компании Лян Вэньфэн участвовал в закрытом симпозиуме для предпринимателей и экспертов под председательством премьер-министра Китая Ли Цяна.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com