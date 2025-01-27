Зеленский: У Трампа есть определенная тактика по завершению войны 5 27.01.2025, 21:37

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По словам президента Украины, она ему импонирует.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у президента США Дональда Трампа есть определенная тактика по завершению войны России против Украины.

Об этом Зеленский заявил в интервью итальянской журналистке Чечилии Сали, которую недавно освободили из тюрьмы в Иране.

Президент Украины отметил, что в словах Трампа есть «сигнал сильного человека», и он не делает «выстрелов в воздух», а сразу подает прямой месседж о своем желании закончить войну.

«Он [Дональд Трамп] говорит, что действительно хочет закончить войну. Пока мы не знаем всех деталей и я думаю, что и сам президент Трамп не знает всех деталей. Все зависит от того, какой справедливый мир можем мы получить и хочет ли Путин в принципе окончания войны. По моему мнению, не хочет», — отметил Зеленский.

Он также добавил, что Трамп понимает все сложности ситуации и «просто говорит, что надо заканчивать, потому что будет хуже».

«И он говорит хуже с посылом в российскую сторону. Мне кажется, это такая тактика, которая на сегодня мне импонирует», — добавил президент.

24 января издание La Repubblica сообщило, что итальянская журналистка Чечилия Сала, которую задержали во время рабочей поездки в Тегеран и недавно освободили, приехала в Украину. Она написала, что уже вернулась к работе.

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