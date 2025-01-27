В Беларуси подорожают сигареты 10 27.01.2025, 21:50

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Обновление ценника будет внушительное.

В Беларуси с 1 февраля изменится стоимость некоторых марок сигарет. Это следует из данных, предоставленных на сайте МНС.

Обновление ценника, судя по информации ведомства, будет внушительное, но затронет не все марки табака.

Так, известно, что недешевые сигареты станут еще дороже с 1 февраля. К примеру, весь Chapman прибавит к цене сразу 20 копеек. В свою очередь, стоимость Sobranie и Richmond в магазинах не изменится.

Однако к самому большому скачку цены стоит приготовиться тем, кто курит марки Red Bor, RB Perliamutr, Rigins и Dove (Silver, Platinum, Menhtol, Gold). За эти виды сигарет с 1 февраля надо будет дополнительно выложить 35 копеек.

По информации МНС, предприятие «АЛИДИ-Вест» поставило в магазины почти 30 новых наименований сигарет.

Среди них Pall Mall, Kent, Rothmans и Lucky Strike в различных вариациях по цене от Br5,7 до Br7,3 за пачку.

А предприятие «Беларусьторг» привезло новые варианты Dunhill Compact по Br7,4 и Aroma по Br7,5.

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