Экспорт российской нефти через главный порт Балтийского моря рухнул 27.01.2025, 22:01

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До четырехлетнего минимума.

Российские нефтяные компании резко сократили экспорт через крупнейший порт Балтийского моря после ужесточения американских санкций, под которые попали «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть» и 183 танкера «теневого» флота.

По итогам января из порта Усть-Луги танкеры вывезут на экспорт 1,5 млн тонн нефти сортов Urals и KEBCO, что станет самым низким объемом с 2021 года, сообщает Reuters со ссылкой на источники в торговых кругах и данные LSEG.

По сравнению с декабрем (2,4 млн тонн) экспорт через порт упал на 40%. В результате нефтяной терминал Усть-Луги, второго по мощности порта в Европе, оказался задействован лишь наполовину: в последние годы из него вывозили 3 млн тонн нефти ежемесячно. «До конца января объем прокачки (нефти) в Усть-Лугу очень низкий, отгружается одна партия в несколько дней», — рассказал источник Reuters.

«Прощальный» пакет нефтяных санкций администрации Джо Байдена, который стал одним из крупнейших с начала войны, резко взвинтил стоимость транспортивки российских баррелей в Индию и Китай — две страны, которые закупают почти 90% всего морского экспорта нефти из РФ. Стоимость транспортировки 100 тысяч тонн Urals из балтийских портов в Индию выросла на 25%, а в Китай из дальневосточного порта Козьмина — в 5 раз.

В результате нефтяникам приходится увеличивать скидки на свою нефть. По данным Argus, дисконты на нефть Urals выросли на $1,5-2,6 за баррель — до $13,5-14,4 за баррель, а скидки на премиальный сорт нефти ESPO увеличились на $8,4 — до $10 за баррель.

В результате санкций Россия может потерять до 800 тысяч баррелей ежедневного нефтяного экспорта, или почти треть всех морских поставок, писали ранее аналитики Альфа-банка. Это лишит экономику $10-20 млрд ежегодной выручки, по оценкам Яниса Клюге, научного сотрудника германского Института проблем международной безопасности. По его оценке, негативный эффект на доходы бюджета составит до 1% ВВП. В денежном выражении это около 2 трлн рублей, или 18% от нефтегазовых сборов, которые Минфин запланировал на текущий год (10,9 трлн рублей).

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