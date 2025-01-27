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Экспорт российской нефти через главный порт Балтийского моря рухнул

  • 27.01.2025, 22:01
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Экспорт российской нефти через главный порт Балтийского моря рухнул

До четырехлетнего минимума.

Российские нефтяные компании резко сократили экспорт через крупнейший порт Балтийского моря после ужесточения американских санкций, под которые попали «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть» и 183 танкера «теневого» флота.

По итогам января из порта Усть-Луги танкеры вывезут на экспорт 1,5 млн тонн нефти сортов Urals и KEBCO, что станет самым низким объемом с 2021 года, сообщает Reuters со ссылкой на источники в торговых кругах и данные LSEG.

По сравнению с декабрем (2,4 млн тонн) экспорт через порт упал на 40%. В результате нефтяной терминал Усть-Луги, второго по мощности порта в Европе, оказался задействован лишь наполовину: в последние годы из него вывозили 3 млн тонн нефти ежемесячно. «До конца января объем прокачки (нефти) в Усть-Лугу очень низкий, отгружается одна партия в несколько дней», — рассказал источник Reuters.

«Прощальный» пакет нефтяных санкций администрации Джо Байдена, который стал одним из крупнейших с начала войны, резко взвинтил стоимость транспортивки российских баррелей в Индию и Китай — две страны, которые закупают почти 90% всего морского экспорта нефти из РФ. Стоимость транспортировки 100 тысяч тонн Urals из балтийских портов в Индию выросла на 25%, а в Китай из дальневосточного порта Козьмина — в 5 раз.

В результате нефтяникам приходится увеличивать скидки на свою нефть. По данным Argus, дисконты на нефть Urals выросли на $1,5-2,6 за баррель — до $13,5-14,4 за баррель, а скидки на премиальный сорт нефти ESPO увеличились на $8,4 — до $10 за баррель.

В результате санкций Россия может потерять до 800 тысяч баррелей ежедневного нефтяного экспорта, или почти треть всех морских поставок, писали ранее аналитики Альфа-банка. Это лишит экономику $10-20 млрд ежегодной выручки, по оценкам Яниса Клюге, научного сотрудника германского Института проблем международной безопасности. По его оценке, негативный эффект на доходы бюджета составит до 1% ВВП. В денежном выражении это около 2 трлн рублей, или 18% от нефтегазовых сборов, которые Минфин запланировал на текущий год (10,9 трлн рублей).

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